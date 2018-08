KBC Groupe : Ireland cède une partie de son portefeuille de crédits legacy et buy-to-let à Goldman Sachs

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée

Brussels, Dublin, 9 août 2018 (avant séance boursière)

KBC Bank Ireland cède une partie de son portefeuille de crédits legacy et buy-to-let à

Goldman Sachs

Ce matin, KBC Bank Ireland a conclu un accord avec Goldman Sachs sur la cession d'un portefeuille de crédits pour un montant approximatif de 1,9 milliard d'euros. Celui-ci consiste en :

o Crédits non performants aux entreprises en Irlande

o Crédits logement non performants pour investissements locatifs ('buy-to-let') en Irlande

o Crédits logement performants et non performants pour investissements locatifs au Royaume-Uni et sera cédé à des entités constituées et financées par Goldman Sachs (Beltany Property Finance DAC, Tramore Funding DAC et Banna Funding DAC).

À la suite de cette transaction , le volume de NPL de KBC Bank Ireland diminue de 40% environ et le ratio NPL se réduit de quelque 11 points de pourcentage à environ 25% pro forma à la fin du deuxième trimestre 2018 (par rapport à un taux rapporté de 35.6% à la fin du 2Tr2018).

La transaction devrait avoir un impact net sur le P&L de +14 millions d'euros (basé sur les chiffres du 1Tr2018 et sous déduction des frais liés à la transaction) et libérera un volume d'actifs pondérés par le risqué de quelque 0,4 milliard d'euros pour le groupe KBC. Elle améliorera le ratio CET1 du groupe KBC de 7 points de base.

Dans la foulée, KBC confirme son orientation d'une libération nette de 100 à 150 millions d'euros d'amortissements sur crédits pour KBC Bank Ireland pour l'ensemble de l'exercice 2018.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2018.

Avant la conclusion finale de la transaction, KBC Bank Ireland informera tous les clients concernés du transfert de leurs crédits et leur confirmera que les mesures de protection légales et réglementaires existantes restent maintenues. Après conclusion de la transaction, Pepper Asset Servicing assurera la gestion des crédits pour le compte de l'acquéreur.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC a salué la transaction conclue aujourd'hui en ces termes : "Ces dernières années, KBC Bank Ireland a organiquement réduit son portefeuille legacy de crédits non performants en Irlande. Cependant, depuis quelques mois, les marchés financiers internationaux manifestent un intérêt croissant à l'égard des expositions aux crédits non performants. Il est clair qu'une tendance se dessine sur le marché. KBC souhaite dès lors accélérer la réduction de son volume de crédits non performants en profitant de ce regain d'intérêt du marché.

Au premier trimestre de cette année, nous avons analysé les diverses opinions à l'égard des valorisations de marché de ce genre de portefeuilles. Cet examen terminé et en nous basant sur la valeur des portefeuilles, nous avons décidé de nous engager dans un processus confidentiel. Celui-ci a permis de préserver l'efficacité tout enréduisant au minimum les effets perturbateurs potentiels sur nos activités et sur le déploiement de notre plan stratégique en Irlande.

La cession d'éléments de portefeuilles est parfaitement conforme à la stratégie et aux ambitions de la banque. Elle aidera KBC Bank Ireland à réduire son ratio NPL de 11 points de pourcentage environ (par rapport à fin 2Tr18), intensifiant par là même les efforts de réduction du NPL déjà entrepris. En outre la cession du portefeuille de crédits logement pour investissements locatifs au Royaume-Uni permettra à KBC Bank Ireland de se focaliser encore plus sur l'essence même de sa stratégie 'Digital first' sur les marchés bancaires retail et de micro-PME (en Irlande) et contribuera ainsi à atténuer son exposition aux risques du Brexit. Simultanément, la transaction favorisera une optimisation du bilan en réduisant la volatilité des bénéfices futurs de KBC Bank Ireland, un assainissement de son portefeuille legacy et un recentrage complet sur la croissance durable et rentable de ses activités retail et de micro-PME."

Wim Verbraeken, CEO de KBC Bank Ireland conclut : "Ces deux dernières années, KBC Bank Ireland s'est focalisée sur le déploiement de sa nouvelle stratégie 'Digital First'. La banque a déjà lancé une vaste gamme de nouveaux produits et services et propose désormais une large palette de produits bancaires retail compétitifs. Ces efforts ont favorisé une expansion continue sur le marché retail. À l'avenir, nous continuerons de nous focaliser sur les marchés retail et des micro-PME, comme nous l'avons d'ailleurs confirmé lors de l'Investor Event et de l'actualisation de la stratégie de KBC Groupe en juin 2017 à Dublin. "

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

- Kurt De Baenst, Directeur, Investor Relations, KBC Groupe Tel + 32 2 429 35 73 - E-mail: investor.relations@kbc.com

- Viviane Huybrecht, Directeur, Communication Corporate / Porte-parole, KBC Groupe

Tel + 32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be