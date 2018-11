KBC Groupe : La Commission européenne décerne à KBC le Startup Accelerator Award 2018

Communiqué de presse

Bruxelles, 22 novembre 2018

La Commission européenne décerne à KBC le

Startup Accelerator Award 2018

KBC élue Corporate Startup Star

Pour la deuxième année consécutive, KBC s'est vu décerner des prix lors de l'Europe's Corporate Startup Stars, les prix décernés par la Commission européenne aux entreprises qui s'engagent à aider les start-ups. KBC reçoit le Startup Accelerator Award pour son engagement dans Start it @KBC qui, avec plus de 650 start-ups, est le plus grand accélérateur de Belgique. KBC reçoit également l'une des douze 'Corporate Startup Stars' pour la façon dont elle valorise l'innovation ouverte et pour sa participation au Corporate Incubation Program de Start it @KBC.

Le titre Corporate Startup Star récompense aussi KBC pour son étroite collaboration avec les start-ups. En 2018, KBC a incorporé quatre de ses propres équipes start-up dans le Corporate Incubation Program de Start it @KBC, afin d'y tester leur modèle d'entreprise - tout comme les autres start-ups - et, en cas de succès, de l'accélérer.

Start it @KBC est né en 2014 au sein de KBC. Grâce à la collaboration stratégique avec Accenture, Cronos Group, Flanders DC, Imec, joyn, Mobile Vikings, Telenet et des partenaires universitaires locaux, Start it @KBC est devenu le plus grand écosystème de start-ups en Belgique. Sous la direction de son fondateur Lode Uytterschaut, l'accélérateur a soutenu plus de 650 start-ups en Flandre et à Bruxelles et est également actif au niveau international. Les start-ups suivent un programme d'accélération à Start it @KBC pendant trois mois et peuvent profiter d'un an et demi de mentorat, d'expertise et d'espaces de travail conjoint.

Erik Luts, CIO KBC Groupe : "Je suis très heureux de cette reconnaissance qui confirme le rôle de pionnier que nous jouons dans le monde belge des start-up, avec nos partenaires. Ce type de coopération est crucial pour l'écosystème de start-ups et est aujourd'hui imité par de nombreuses initiatives de démarrage d'entreprises. Mais il reste encore du travail à faire : nous voulons stimuler encore davantage l'entreprenariat féminin à partir de KBC et de Start it @KBC, et nous continuerons à nous concentrer sur l'intrapreneuriat par l'intermédiaire du Corporate Incubation Program de Start it @KBC.

Investir dans le savoir et le partager avec les jeunes entreprises n'est pas seulement gratifiant pour les start-ups elles-mêmes, mais aussi pour nous en tant qu'entreprise. La combinaison de l'esprit volontaire qui anime Start it @KBC et de la culture d'entreprise PEARL de KBC stimule l'intrapreneuriat, y compris dans l'environnement professionnel. C'est pourquoi nous donnons à nos collaborateurs qui ont un projet d'entreprise bien étayé l'occasion de le développer dans le cadre du Corporate Incubation Program de Start it @KBC. De cette façon, ils peuvent tranquillement découvrir, dans un environnement des plus propices, si leur idée est réalisable. Après tout, les meilleures idées viennent souvent de nos propres collaborateurs."

Avec Start it @KBC, KBC veut également avoir un impact positif sur l'économie belge et la société. C'est l'un des trois piliers de la politique de durabilité de KBC, qui est étroitement imbriquée dans la stratégie d'entreprise de KBC. De cette façon, les principes de durabilité de KBC se communiquent à toutes les activités et sections de l'organisation et magnifient l'impact positif de KBC sur la société, dans le cadre de ses activités quotidiennes normales.

