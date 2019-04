KBC Groupe : Les paiements sans contact avec Fitbit désormais possibles pour les clients KBC, CBC et KBC Brussels

Confidential

•Le paiement avec Google Pay est possible depuis septembre 2017. Plus de 9 200 clients1 ont activé l'application. En moyenne, ils effectuent chacun deux transactions par mois avec Google Pay.

•De plus, depuis l'été dernier, les clients1 disposant d'un appareil Android peuvent également payer sans contact avec KBC/CBC Mobile, sans avoir besoin d'une application supplémentaire. Près de 8 500 clients ont payé au total plus de 18 000 fois.

•Garmin Pay a été lancé en octobre 2018. Environ 500 clients1 ont activé l'option de paiement et 2 300 paiements ont déjà été effectués avec Garmin Pay.

•En décembre 2018, KBC a commencé un test avec 1000 wearables (montre, bague, porte- clés, bracelet). Le cours et les premiers résultats seront communiqués séparément à l'occasion.

A propos de Fitbit Pay

Fitbit Pay est supporté dans plus de 20 pays par plus de 160 banques et établissements de paiement, dont les réseaux Mastercard et Visa. En Belgique, Fitbit Pay est disponible pour les clients KBC/CBC/KBC Brussels.

Consultez ici la liste complète des banques participantes.

Payer sans contact, c'est aussi simple que cela.

Pour pouvoir utiliser Fitbit Pay, le client doit ajouter une carte de paiement dans Fitbit Wallet. Installer une carte bancaire peut être facilement installé sur le Fitbit Charge 3 Special Edition, Versa ou Ionic en suivant simplement les étapes de l'application Fitbit (sur smartphone)

Payer dans les magasins qui acceptent les paiements sans contact est très facile. L'utilisateur appuie sur le bouton de gauche de son Fitbit jusqu'à ce que la carte de paiement numérique soit visible à l'écran, saisit le code PIN à 4 chiffres si nécessaire, puis approche Fitbit du terminal de paiement jusqu'à ce que la confirmation du paiement apparaisse.

Les transactions par Fitbit Pay ont recours à l'usage de tokens, une technologie de sécurité de paiement qui remplace les informations du compte du titulaire de la carte par un identifiant numérique unique (un "token") de sorte que les informations de sa carte ne sont jamais partagées avec les commerçants ou avec Fitbit. Pour plus de sécurité, l'utilisateur doit en plus définir un code PIN lors de l'installation.

Pour plus d'information : kbc.be/fr/fitbitpay