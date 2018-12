KBC Groupe : Nouveau CFO chez KBC Bank Ireland plc.

Communiqué de presse

Nouveau CFO chez KBC Bank Ireland plc.

Le Conseil d'administration de KBC Bank Ireland plc a nommé Frank Jansen nouveau Chief Financial Officer de KBC Bank Ireland. Frank est actuellement membre du Bulgarian country management team, Executive Director d'United Bulgarian Bank, responsable PME et Corporate Banking. En date du 1 janvier 2019, Frank succédera à Des McCarthy, actuellement CFO, qui a informé le Conseil de son intention de quitter KBC Bank Ireland pour explorer de nouvelles opportunités de carrière.

La nomination de Frank Jansen a été avalisée par la Banque centrale irlandaise et la Banque centrale européenne.

Luc Popelier, président du Conseil d'administration de KBC Bank Ireland, a exprimé toute sa gratitude envers Des McCarthy pour les performances qu'il a réalisées et les efforts qu'il a consentis au cours des dernières années - dans des conditions souvent difficiles - en tant que CFO de KBC Bank Ireland. Luc Popelier lui souhaite beaucoup de succès dans sa carrière future.

Luc Popelier a ajouté : "Je suis ravi d'accueillir Frank Jansen comme nouveau CFO de KBC Bank Ireland. Je ne doute pas que la banque pourra tirer parti des vastes connaissances et de l'expérience internationale de Frank Jansen dans différents domaines du métier bancaire, y compris ses années en tant que CFRO pour CIBANK et CFO pour KBC Groupe en Bulgarie."

Frank Jansen (né le 4 mars 1960) est titulaire d'un Master en droit de l'Université d'Anvers (Belgique) obtenu en 1984. En 1985, il a obtenu un diplôme de notariat à la KUL (université catholique de Louvain, Belgique) et en 1992 un Executive Master à l'Université d'Anvers.

Il a débuté sa carrière en 1986 comme directeur d'agence auprès de KBC Belgique. Après avoir dirigé plusieurs agences retail et corporate, il a été nommé en 1999 Executive Director de CSOB Bank (République tchèque), responsable de l'architecture commerciale et de la gestion des programmes. En 2001, il a été promu vice-président de Kredyt Bank en Pologne où il avait la responsabilité de la gestion des risques de crédit et des crédits à la consommation. Entre 2003 et 2008 il a été directeur de KBC France. En 2008, il a rejoint CIBANK (Bulgarie) en tant que Chief Financial and Risk Officer, responsable des départements Finances, Risques, Crédits et Administration. De 2011 à 2017, il a été CFO de KBC Groupe en Bulgarie et administrateur délégué Corporate and SME Bank. Depuis juillet 2017, Frank était Executive Director d'United Bulgarian Bank (UBB), responsable PME et Corporate Banking, membre du country management team et président des conseils d'administration d'UBB Interlease et d'UBB Insurance Broker. Il est également président du Belgian Bulgarian Luxemburg Business Club.

KBC Bank Ireland opère en Irlande depuis plus de quarante ans et fait partie de KBC Groupe depuis 1978. Aujourd'hui, KBC Bank Ireland emploie plus de 1 200 personnes et possède des centres bancaires retail à Dublin, Cork, Galway, Limerick, Kildare, Waterford, Wicklow et Kilkenny, au service des particuliers et des micro PME en Irlande.

Une photo de Frank Jansen peut être obtenue au Service de Presse de KBC Groupe SA (pressofficekbc@kbc.be).

