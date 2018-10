KBC Groupe : Trop de monnaie? Investissez-la automatiquement dans un fonds

Communiqué de presse

Bruxelles, 24 octobre 2018

Trop de monnaie? Investissez-la automatiquement dans un fonds

Un investissement à la portée de tous appliquant le principe de l'arrondissement des montants par CBC/KBC Mobile

"Il y a un petit peu plus, je vous le mets?" Et si ce n'était pas votre boucher, mais votre banque qui posait cette question à chaque transaction ? Et qu'elle investissait votre petite monnaie? Pour les clients de CBC, KBC et KBC Brussels, ce sera bientôt une réalité. À la mi-novembre, CBC et KBC lanceront "Investir votre monnaie", une nouvelle possibilité de CBC/KBC Mobile.

Le principe est simple: pendant que les clients effectuent leurs dépenses et paiements quotidiens, CBC/KBC arrondit automatiquement ces montants à l'euro supérieur. Elle investit ensuite ces petits écarts. Les montants sont si petits que le client ne remarque presque rien. Pas de changement de style de vie, pas de seuil d'accès, pas d'effort supplémentaire. Souscrire et suivre le montant investi est très facile dans CBC/KBC Mobile.

Trois obstacles supprimés:

• "Je n'ai pas assez d'argent pour investir" Beaucoup de gens pensent - à tort - qu'ils doivent être riches pour investir. De plus, ils ne sont généralement pas disposés à sacrifier leurs habitudes de dépenses quotidiennes pour cela. "Investir votre monnaie" fait de ce besoin une vertu : à chaque transaction qui transite par le compte bancaire, un montant infime supplémentaire est mis de côté, à partir de 1 eurocent. Comme les montants en jeu sont très faibles, l'on ne s'en aperçoit guère. Mais au final, ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières? Un plan placement offre en outre l'avantage que l'investissement est étalé dans le temps.

• "Je n'ai pas envie de m'occuper des tracasseries administratives" Pour investir une partie de votre épargne, vous devez obligatoirement accomplir plusieurs démarches administratives avant de recevoir un conseil personnalisé. "Investir votre monnaie" ne nécessite aucune procédure administrative, ou presque. C'est simple, accessible et identique pour chaque client. Le client décide lui-même s'il s'inscrit. Le processus d'inscription est court et rapide. Souscrire à "Investir votre monnaie" dans CBC/KBC Mobile prend moins de 2 minutes, activation de l'app comprise.

• "Je ne veux pas m'engager" Il arrive que les gens éprouvent le besoin d'une plus grande flexibilité financière. Un ordre d'épargne ou d'investissement automatique est alors moins pratique pour eux. Avec "Investir votre monnaie", une simple pression sur un bouton suffit pour mettre l'arrondissement des montants des dépenses sur pause. Lorsqu'un compte présente un découvert, CBC/KBC interrompt momentanément les arrondissements.

Seuil d'accessibilité abaissé

Tout le monde n'a pas encore trouvé le chemin des investissements. Beaucoup de gens ressentent épargner et investir comme une "perte", le sacrifice d'une partie de leur pouvoir d'achat en tant que consommateurs. Investir demande aussi un certain effort : recueillir des conseils, prendre rendez-vous à la banque, établir son profil d'investisseur, etc. Il y a aussi le malentendu tenace que l'on a besoin d'avoir beaucoup d'argent de côté pour investir. Il en résulte que bon nombre de gens remettent l'investissement "à plus tard". "Investir votre monnaie" fait sauter ce blocage.

La simplicité avant tout

Chaque transaction au débit du compte bancaire est arrondie à l'unité supérieure. La différence - en moyenne environ 0,38 euro - est immédiatement versée dans un plan d'investissement CBC/KBC. Chaque tranche de 10 euros est investie dans un fonds stratégique dynamique de KBC. De cette façon, un investissement se construit progressivement et s'étale dans le temps.

Non seulement cela facilite grandement l'investissement en soi, mais les démarches administratives disparaissent presque complètement. 'Nous libérons l'investissement de son aura mystique. C'est comme le bocal rempli de petite monnaie qui trônait jadis sur l'armoire de la cuisine. Nous lui donnons simplement la forme d'un fonds d'investissement', explique Karin Van Hoecke, Directeur transformation numérique chez

KBC. 'Bien sûr, nous expliquons clairement à l'avance aux clients qu'il s'agit d'un investissement, mais de manière claire et évidente, qui leur permet de décider eux-mêmes. Beaucoup de gens sont conscients de l'importance d'épargner et d'investir mais c'est souvent la connaissance du monde financier qui leur fait défaut. "Investir votre monnaie" s'inscrit donc parfaitement dans notre rôle sociétal d'y remédier.'

Dans la pratique, les clients peuvent donc déjà investir à partir d'un eurocent. 'Bien sûr, le montant de l'investissement ainsi accumulé dépendra d'une personne à l'autre. En moyenne, les gens effectuent environ 40 transactions par mois sur leur compte bancaire', poursuit Van Hoecke.'Cela signifie qu'en un an, sans que vous vous en rendiez compte, vous pouvez accumuler entre 150 et 200 euros. C'est tout de même un bon début.'

Si vous souhaitez investir un montant plus important ou si vous avez encore besoin de conseils, vous pouvez passer à "Mobile Investing With Advice" - la solution de conseil mobile de KBC - ou prendre rendez-vous dans une agence KBC ou auprès d'un expert de CBC/KBC Live.

