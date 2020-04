KBC Groupe : actualise ses prévisions concernant l'impact de la crise du coronavirus sur le résultat du 1er trimestre 2020

KBC, nous sommes très heureux d'avoir travaillé dur ces dernières années pour faire de notre entreprise - et notre groupe - une entité robuste et saine. Nos réserves de liquidités et de capital nous permettent de relever les défis actuels avec une confiance justifiée. En outre, nos investissements dans la transformation numérique s'avèrent un atout inestimable pour servir nos clients pendant cette période de confinement. Dans les mois à venir, nous devrons aussi mettre les bouchées doubles sur tous nos principaux marchés pour aider nos clients à traverser cette période difficile. L'expérience et la motivation de notre personnel, alliés à la grande disponibilité de notre distribution multicanaux, nous permettront de sortir tous ensemble renforcés de cette période tourmentée. Dans le même temps, nous continuerons à nous focaliser sur notre stratégie d'avenir et à la préparer".

Fin 2019, la solvabilité et la liquidité du groupe KBC étaient très solides :

Le ratio CET1 de 17,15 % de KBC lui confère un ample matelas de capital de 9,10 % par rapport au ratio SREP théorique actuel d'environ 8,05 % (à la suite des mesures annoncées par la BCE et la Banque nationale de Belgique, qui ont permis une réduction temporaire substantiel du minimum requis en termes de capital).

Les ratios de liquidité NSFR et LCR se sont inscrits respectivement à 136 % et 138 %, tous deux bien supérieurs aux 100 % exigés par la loi.

