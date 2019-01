KBC Groupe : rachète les titres Additional Tier 1 (AT1) émis en 2014

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée *

Bruxelles, le 21 janvier 2019

KBC rachète les titres Additional Tier 1 (AT1)

émis en 2014

Le 19 mars 2019 KBC exercera son option de rachat sur son instrument "Additionnal Tier 1 (AT1)" (ISIN:BE000246333389) émis en 2014. La Banque centrale européenne (BCE) a autorisé KBC à exercer son option de rachat sur cet instrument d'un montant nominal de 1,4 milliard d'euros et à racheter simultanément le prêt interne subordonné du même montant accordé par KBC Groupe S.A. à KBC Bank S.A.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté ce rachat comme suit : "Après le préfinancement de 1 milliard d'euros d'instruments Additional Tier 1 émis en 2018 dans le cadre de notre gestion courante du capital, nous annonçons aujourd'hui que nous exercerons le 19 mars 2019 notre option de rachat de l'instrument AT1 émis par KBC en 2014. KBC est l'un des établissements financiers les mieux capitalisés et les mieux positionnés d'Europe. Le ratio de capitaux propres de KBC selon le compromis danois s'élevait à 16,0% à pleine charge à fin septembre 2018, bien au-dessus de l'exigence de capital minimal requise de 10,6%, fixée par les autorités de régulation compétentes".

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC Groupe

Tél. +32 2 429 35 73 - E-mail: kurt.debaenst@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Corporate Communication / Porte-parole KBC Groupe Tél. : +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

Note aux rédactions :

Le 13 mars 2014,à la suite d'une tournée de présentation réussie auprès des investisseurs en Europe et en Asie, KBC Groupe SA avait émis pour 1,4 milliard d'euros de titres Additional Tier 1 (AT1) non dilutifs, conformes à la directive CRD IV, remboursables par anticipation à partir de la cinquième année. A l'époque l'émission qui avait suscité un vif intérêt avait été cinq fois sursouscrite et placée près d'investisseurs institutionnels et fortunés d'Europe et d'Asie.

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.

KBC Groupe SA

Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles Viviane Huybrecht

Les communiqués de presse de KBC sontService presse

Directeur Communication Corporate/ Porte-parole

Tél. 02 429 85 45

Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé E-mail : pressofficekbc@kbc.be

disponibles sur www.kbc.com Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group

Vous pouvez rester au courant de nos solutions innovantes sur le site.

Vérifiez ici l'authenticité de ce document