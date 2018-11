KBC : bat le consensus au 3e trimestre

15/11/2018 | 08:16

KBC publie au titre du troisième trimestre 2018 un bénéfice net de 701 millions d'euros, en progression de 1,3% en rythme séquentiel. Rapporté au nombre d'actions, il s'établit à 1,63 euro, battant ainsi de six cents le consensus de marché.



L'établissement financier belge explique que cet 'excellent résultat' est attribuable 'entre autres aux niveaux plus élevés des revenus nets d'intérêts, des revenus à la juste valeur et liés au trading et des autres revenus nets'.



KBC met aussi en avant 'un excellent ratio combiné dans l'assurance non-vie et, une fois encore, une libération nette de réductions de valeur sur crédits, principalement au niveau du portefeuille de crédits hypothécaires irlandais'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.