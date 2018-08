KBC : bénéfice net de 692 millions d'euros au 2e trimestre

09/08/2018 | 07:56

KBC annonce un bénéfice net de 692 millions d'euros au deuxième trimestre 2018, à comparer à 855 millions sur la même période en 2017, la banque belge précisant qu'un changement comptable affecte la comparabilité d'une partie de ses chiffres.



'Cette bonne performance renouvelée s'explique notamment par la solide tenue des revenus nets d'intérêts, la belle performance de l'assurance non-vie et les revenus élevés de dividendes (sous l'effet de facteurs saisonniers)', affirme le CEO Johan Thijs.



Il ajoute que ces éléments favorables ont en partie contrebalancé le recul des revenus à la juste valeur et liés au trading, la légère baisse des revenus de commissions et l'impact négatif à caractère unique lié au règlement d'un dossier juridique 'legacy'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.