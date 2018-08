KBC : cession d'un portefeuille de crédits

09/08/2018 | 08:16

En marge de la publication de ses résultats, KBC indique que sa filiale KBC Bank Ireland a conclu un accord avec Goldman Sachs sur la cession d'un portefeuille de crédits 'legacy' et 'buy-to-let' pour un montant approximatif de 1,9 milliard d'euros.



La transaction devrait avoir un impact net sur le P&L (profits et pertes) de +14 millions d'euros et libérera un volume d'actifs pondérés par le risqué de quelque 0,4 milliard pour le groupe KBC. Elle améliorera son ratio CET1 de sept points de base.



Dans la foulée, la banque belge confirme son orientation d'une libération nette de 100 à 150 millions d'euros d'amortissements sur crédits pour KBC Bank Ireland pour l'ensemble de 2018. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.