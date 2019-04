KBC : cession d'un portefeuille de prêts à Bank of Ireland

12/04/2019 | 09:43

L'établissement belge KBC annonce que sa filiale KBC Bank Ireland a conclu jeudi un accord pour vendre son portefeuille historique de prêts aux entreprises performants d'environ 260 millions d'euros à Bank of Ireland.



La transaction, qui devrait être finalisée au cours de l'année 2019, aura un impact négligeable sur le P&L et le ratio de capital de KBC Groupe. Elle renforce également l'accent mis par KBC Bank Ireland sur les activités de base des particuliers et des micro-PME.



'Dans le même temps, cette transaction permet à KBC Bank Ireland d'optimiser davantage son bilan, de réduire la volatilité de ses bénéfices futurs et d'assainir son portefeuille historique', commente le CEO du groupe, Johan Thijs.



