KBC : finalise la cession d'un portefeuille de crédits

03/12/2018 | 12:11

KBC Groupe annonce avoir finalisé vendredi dernier la cession, annoncée le 9 août, d'un portefeuille de crédits KBC Bank Ireland en grande partie non-performants, d'un montant approximatif de 1,9 milliard d'euros, à des entités constituées et financées par Goldman Sachs.



La banque belge précise que la finalisation de cette transaction aura un impact positif sur le compte de résultats ainsi que le ratio CET1 et réduira le ratio NPL. Les détails sur l'impact final seront communiqués avec les résultats annuels, le 14 février 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.