KBC : rachat des parts minoritaires dans ČSOB

15/04/2019 | 10:57

KBC Groupe annonce que sa division tchèque ČSOB et la BSH allemande ont conclu un accord par lequel ČSOB acquiert la participation de 45% détenue par BSH dans la caisse d'épargne-construction tchèque ČMSS, dont elle deviendra ainsi l'unique propriétaire.



Le prix de la transaction se monte à 240 millions d'euros, ce qui représente 1,54 fois la valeur nette comptable 'standalone' de 2018 et 9,2 fois (implicitement) le bénéfice net de 2018, y compris les synergies escomptées jusqu'en 2024.



La transaction aura un impact d'environ -0,30 points de pourcentage sur le ratio CET1 de l'établissement bancaire belge, et réduira par conséquent son tampon fusions et acquisitions de 2% à 1,70%. Elle devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2019.



