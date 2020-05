KBC : rebond du titre après une analyse positive

15/05/2020 | 17:23

Le titre reprend des couleurs aujourd'hui avec une hausse de près de +2% (après une chute de -7,9% hier). Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur KBC avec un objectif de cours abaissé de 68 à 63 euros, au lendemain de la présentation par l'établissement financier belge d'un 'premier trimestre 2020 solide' et de 'guidances réalistes'.



'Le groupe rassure sur l'opérationnel en début d'année et délivre des guidances claires mais aussi réalistes face au COVID', commente l'analyste, ajoutant que 'la solvabilité reste confortable malgré un premier trimestre (logiquement) perturbé'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.