KBC : soutenu par un relèvement de broker

09/10/2019 | 14:29

KBC Group prend 1% à Bruxelles, sur fond d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 66,2 à 70 euros, ce qui implique un potentiel de progression de 22% pour le titre de la banque belge.



'Notre visite récente à Prague enhardit notre conviction dans la capacité de la division tchèque à soutenir la croissance des revenus d'intérêts nets et nous pensons que ceci n'est pas pleinement apprécié par les investisseurs', affirme le broker dans sa note.



Jefferies relève ses prévisions de profits avant impôt pour KBC de 5,1% pour 2019 et de 3,7% pour 2020, expliquant que des réductions pour les revenus sont compensées par une meilleure efficience de coûts et un moindre coût du risque.



