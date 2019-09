KBC : suppressions de 1.400 postes prévues en trois ans

04/09/2019 | 11:37

KBC Group gagne 1,3% à Bruxelles, suite à l'annonce de la suppression de 1.400 postes au cours des trois prochaines années dans le but d'optimiser sa gouvernance et d'accroitre son efficience opérationnelle.



Ces suppressions d'emplois concerneront son siège social, ses fonctions support et son réseau d'agences en Belgique, 300 postes devant être confiés à ses centres de services partagés de Brno (Tchéquie) et Varna (Bulgarie).



La réduction du nombre de postes sera entièrement compensée par des départs naturels. L'établissement belge prévoit aussi une résiliation des contrats avec 400 sous-traitants externes (principalement dans des fonctions informatiques ou intérimaires).



