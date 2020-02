Résultat du quatrième trimestre: 702 millions d'euros 0 13/02/2020 | 07:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Bruxelles, 13 février 2020 (07.00 heures CET) Résultat du quatrième trimestre: 702 millions d'euros Exercice Exercice Aperçu Groupe KBC (consolidé, IFRS) 4TR2019 3TR2019 4TR2018 complet complet 2019 2018 Résultat net (en millions EUR) 702 612 621 2 489 2 570 Bénéfice de base par action (en EUR) 1.66 1.44 1.44 5.85 5.98 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 412 368 361 1 344 1 450 République tchèque 205 159 170 789 654 Marchés internationaux 119 85 93 379 533 Centre de groupe -33 0 -3 -23 -67 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action 45.3 43.5 41.4 45.3 41.4 (en EUR, fin de période) Nous avons enregistré un bénéfice net de 702 millions d'euros au quatrième trimestre 2019. Cet excellent résultat s'explique avant tout par la hausse en glissement trimestriel des revenus à la juste valeur et liés au trading, des revenus techniques issus de nos activités d'assurance et des revenus nets d'intérêts, partiellement compensée par une augmentation des charges liées aux réductions de valeur sur crédits et par des coûts plus élevés dus à des facteurs saisonniers. Ce chiffre pour le quatrième trimestre vient s'ajouter aux 1 787 millions d'euros engrangés au cours des neuf premiers mois de l'année, portant ainsi le résultat net pour l'exercice complet 2019 à un total solide de 2 489 millions d'euros. Ce résultat est inférieur de 3% aux 2 570 millions d'euros enregistrés au titre de l'exercice complet 2018. Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity de 16,1%. Lors de l'Assemblée générale des Actionnaires qui se tiendra en mai cette année, nous proposerons de fixer le dividende (brut) total pour 2019 à 3,5 euros par action, ce qui signifie qu'après le versement du dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2019, le dividende brut final à payer en mai s'élèvera à 2,5 euros par action. Nous proposerons également le rachat d'un maximum de 5,5 millions d'actions, sous réserve de l'approbation préalable de la BCE. Ceci résultera en un ratio CET1 (après distribution du capital) de 15,7% environ. En tenant compte du dividende total proposé, du coupon AT1 et du rachat d'actions, le ratio de distribution de dividende s'élèvera à quelque 76% pour l'exercice 2019. En matière de développement durable, KBC a signé cette année l' 'Engagement collectif pour l'action climatique' et s'engage à promouvoir une économie plus verte et à limiter le réchauffement climatique conformément à l'Accord de Paris. C'est dans cette optique que nous avons entamé un dialogue ouvert et transparent avec nos clients et parties prenantes sur la manière dont nous appréhendons la durabilité, mais aussi afin de nous faire une idée précise de leurs attentes. Nous accompagnons nos clients dans les efforts qu'ils mettent en œuvre pour un avenir plus vert. Ainsi, en 2019, nous avons conclu notre premier crédit vert syndiqué dans le secteur du transport maritime. Ce crédit a été structuré selon les 'Green Loan Principles' rédigés par la Loan Market Association, dont le but est de promouvoir les investissements dans des projets verts en fournissant aux banques et aux entreprises des lignes directrices sur les caractéristiques attendues de ces crédits. Nos fonds ISR ont reçu le label de Febelfin certifiant la durabilité des investissements, une récompense qui vient une nouvelle fois saluer notre rôle de pionnier dans le domaine des investissements durables. Par notre rôle à l'égard des clients et de toutes les autres parties prenantes, nous aspirons à soutenir activement les communautés et les économies dans lesquelles nous opérons et à favoriser davantage une transformation numérique et des solutions client prêtes à affronter les défis du futur. Les récompenses reçues à cet égard au 4Tr2019 nous donnaient dès lors une grande fierté. Ceci montre l'intérêt que le secteur porte à nos innovations orientées client et à notre stratégie pour l'avenir. Notre ultime objectif est de faire en sorte que nos clients et toutes les autres parties prenantes bénéficient de nos activités, ce à quoi nos employés s'engagent dans leur travail quotidien. Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier explicitement toutes les parties prenantes qui nous ont témoigné leur confiance. Johan Thijs Chief Executive Officer Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 1 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Principales données financières du quatrième trimestre 2019 Nos franchises de bancassurance commerciale ont réalisé une très belle performance sur nos marchés clés et dans nos activités stratégiques.

Les volumes de crédits se sont stabilisés en glissement trimestriel et ont augmenté de 3% en rythme annuel, toutes les divisions signant une hausse en glissement annuel. Les dépôts (certificats de dette inclus) ont diminué de 1% en glissement trimestriel mais augmenté de 2% en rythme annuel. Ces chiffres ont été calculés sur une base 'comparable'.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 1%, tant en glissement trimestriel qu'en rythme annuel. Ils ont essentiellement bénéficié d'une poursuite de la croissance solide des volumes des crédits, de l'impact positif du 'tiering' de la BCE

partir du quatrième trimestre 2019, de la consolidation intégrale de ČMSS depuis juin 2019 (en rythme annuel) et de la hausse des taux d'intérêt à court terme en République tchèque (en rythme annuel). Ils ont en revanche continué de pâtir de la faiblesse des revenus de réinvestissement dans nos marchés clés de la zone euro et de pressions persistantes sur les marges du portefeuille de crédits (nonobstant un redressement de la marge sur la production de nouveaux crédits hypothécaires dans certains de nos marchés clés).

Les ventes de nos produits d'assurance non-vie ont augmenté de 7% en glissement annuel. Les revenus techniques issus de ces activités d'assurance non-vie (primes moins charges, plus résultat de la réassurance cédée) ont grimpé de 17% par rapport au même trimestre un an plus tôt, sous l'effet essentiellement de la hausse des primes acquises et de la qualité des demandes d'indemnisation. Le ratio combiné pour 2019 s'établit à 90%, contre 88% pour 2018. Les ventes de nos produits d'assurance vie ont augmenté de 17% par rapport au trimestre précédent mais se sont contractées de 8% par rapport au quatrième trimestre 2018.

non-vie ont augmenté de 7% en glissement annuel. Les revenus techniques issus de ces activités d'assurance non-vie (primes moins charges, plus résultat de la réassurance cédée) ont grimpé de 17% par rapport au même trimestre un an plus tôt, sous l'effet essentiellement de la hausse des primes acquises et de la qualité des demandes d'indemnisation. Le ratio combiné pour 2019 s'établit à 90%, contre 88% pour 2018. Les ventes de nos produits d'assurance vie ont augmenté de 17% par rapport au trimestre précédent mais se sont contractées de 8% par rapport au quatrième trimestre 2018. Les revenus nets de commissions ont légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent et ont progressé de 9% par rapport au même trimestre un an plus tôt. La consolidation intégrale de ČMSS (en rythme annuel), la hausse des commissions liées à la gestion d'actifs et l'augmentation des commissions au titre des services bancaires ont contribué à cette croissance.

Les chiffres pour le trimestre sous revue incluent des revenus à la juste valeur et liés au trading robustes, grâce à l'impact positif de différents ajustements de valeur de marché et aux revenus solides générés par la salle des marchés. En outre, les revenus de dividendes et autres revenus nets se sont avérés légèrement supérieurs à leurs niveaux du trimestre précédent.

Les coûts hors taxes bancaires ont grimpé de 5% en rythme trimestriel (en partie sous l'effet de facteurs saisonniers) et de 4% en glissement annuel (en partie grâce

ČMSS). Le ratio charges/produits ressort à 58% pour l'exercice complet 2019, un niveau en ligne avec celui enregistré pour l'exercice précédent. Si l'on exclut les taxes bancaires, le ratio charges/produits ressort à 51% pour l'exercice complet 2019.

Les chiffres du trimestre sous revue incluent des charges liées aux réductions de valeur sur crédits à hauteur de 75 millions d'euros (en raison essentiellement de cinq crédits d'entreprise en Belgique), contre 25 millions d'euros au trimestre précédent et 30 millions d'euros au même trimestre un an plus tôt. Le coût du crédit ressort à un niveau favorable de 0,12% pour 2019, contre -0,04% pour l'exercice complet 2018 (un chiffre négatif indique un impact positif sur les résultats).

-0,04% pour l'exercice complet 2018 (un chiffre négatif indique un impact positif sur les résultats). Notre position de trésorerie est restée robuste, tout comme notre base de capital, avec un ratio common equity de 16,1% (15,7% si l'on tient compte du rachat d'actions proposé). Notre ratio de levier financier ('leverage ratio') s'établissait à



6,4% à la fin du mois de décembre 2019 (6,3% si l'on tient compte du rachat d'actions proposé). Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 6,4% à la fin du mois de décembre 2019 (6,3% si l'on tient compte du rachat d'actions proposé).

2 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Aperçu des résultats et du bilan Compte de résultat consolidé, IFRS Exercice Exercice 4TR2019 3TR2019 2TR2019 1TR2019 4TR2018 complet complet Groupe KBC (en millions EUR) 2019 2018 Revenus nets d'intérêts 1 182 1 174 1 132 1 129 1 166 4 618 4 543 Assurance non-vie (avant réassurance) 229 192 174 161 198 756 760 Primes acquises 441 440 425 415 409 1 721 1 582 Charges techniques -212 -248 -251 -254 -211 -966 -822 Assurance vie (avant réassurance) 2 -5 1 -3 -3 -6 -18 Primes acquises 364 291 317 351 416 1 323 1 359 Charges techniques -363 -297 -316 -354 -418 -1 329 -1 377 Résultat de la réassurance cédée -11 -9 1 -7 -12 -25 -41 Revenus de dividendes 17 14 39 12 15 82 82 Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais 130 -46 -2 99 2 181 231 du compte de résultat1 Résultat net réalisé sur titres de créance évalués à la juste valeur 0 5 0 2 0 6 9 par le biais des autres éléments du résultat global Revenus nets de commissions 445 444 435 410 407 1 734 1 719 Autres revenus nets 47 43 133 59 76 282 226 Total des revenus 2 041 1 813 1 913 1 862 1 848 7 629 7 512 Charges d'exploitation -1 045 -975 -988 -1 296 -996 -4 303 -4 234 Réductions de valeur -82 -26 -40 -69 -43 -217 17 Dont: sur actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le -75 -25 -36 -67 -30 -203 62 biais des autres éléments du résultat global2 Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint- -1 0 4 5 4 7 16 ventures Résultat avant impôts 912 812 889 503 814 3 116 3 310 Impôts -210 -200 -144 -73 -192 -627 -740 Résultat après impôts 702 612 745 430 621 2 489 2 570 attribuable à des participations minoritaires 0 0 0 0 0 0 0 attribuable aux actionnaires de la société mère 702 612 745 430 621 2 489 2 570 Bénéfice de base par action (EUR) 1.66 1.44 1.76 0.98 1.44 5.85 5.98 Bénéfice dilué par action (EUR) 1.66 1.44 1.76 0.98 1.44 5.85 5.98 Chiffres clés du bilan consolidé 31-12-2019 30-09-2019 30-06-2019 31-03-2019 31-12-2018 Groupe KBC (en millions EUR) Total des actifs 290 735 294 830 289 548 292 332 283 808 Prêts et avances à la clientèle, hors prises en pension 155 816 154 863 154 169 148 517 147 052 Titres (actions et titres de créance) 65 633 65 122 63 746 63 706 62 708 Dépôts de la clientèle et certificats de dette, hors mises en pension 203 369 205 270 199 138 197 987 194 291 Provisions techniques avant réassurance 18 560 18 549 18 652 18 589 18 324 Dettes de contrats d'investissement, assurance 13 610 13 456 13 381 13 334 12 949 Capitaux propres des actionnaires de la société mère 18 865 18 086 17 799 17 924 17 233 Ratios sélectionnés Exercice Exercice complet complet Groupe KBC (consolidé) 2019 2018 Rendement sur capitaux propres 14% 16% Ratio charges/produits, activités bancaires 58% 58% (après exclusion de divers éléments hors exploitation) (58%) (57%) Ratio combiné, assurance non-vie 90% 88% Ratio common equity selon Bâle III (compromis danois, à pleine charge) 16.1%3 16.0% Ratio common equity selon la méthode FICOD (à pleine charge) 14.9% 14.9% Ratio de levier financier ('leverage ratio', Bâle III, à pleine charge) 6.4%4 6.1% Ratio de coût du crédit5 0.12% -0.04% Ratio de crédits impaired 3.5% 4.3% pour les crédits en souffrance depuis plus de 90 jours 1.9% 2.5% Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) 136% 136% Ratio de couverture des liquidités (LCR) 138% 139% 1 Ou 'revenus à la juste valeur et liés au trading'. 4 6,3% si l'on tient compte du rachat d'actions proposé. 2 Ou 'réductions de valeur sur crédits'. 3 15,7% si l'on tient compte du rachat d'actions proposé. 5 Un chiffre négatif indique une libération nette de réductions de valeur (impact positif sur les résultats). Pour les données complètes du compte de résultat et du bilan consolidés selon les normes IFRS, nous vous renvoyons au chapitre «Consolidated financial statements» du rapport trimestriel (uniquement en anglais), qui reprend également un résumé du résultat global, des variations des capitaux propres des actionnaires, ainsi que plusieurs annexes relatives aux comptes. En ce qui concerne (les modifications apportées à) la définition des ratios, veuillez vous reporter à la section «Details of ratios and terms» du rapport trimestriel. Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 3 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Analyse du trimestre (4TR2019) Total des revenus 2 041 millions d'euros Les revenus totaux ont augmenté de 13% en glissement trimestriel. Dans l'ensemble, les revenus à la juste valeur et liés au trading, les revenus techniques issus des activités d'assurance, les revenus nets d'intérêts et les autres revenus nets ont augmenté, tandis que les revenus nets de commissions sont légèrement supérieurs par rapport au trimestre précédent. Les revenus nets d'intérêts se sont inscrits à 1 182 millions d'euros au cours du trimestre sous revue, en hausse de 1% par rapport au trimestre précédent et en glissement annuel. Les revenus nets d'intérêts ont bénéficié d'une poursuite de la croissance solide des volumes des crédits, de l'impact positif du 'tiering' de la BCE à partir du quatrième trimestre 2019, de la consolidation intégrale de ČMSS depuis juin 2019 et de l'effet des hausses passées des taux d'intérêt à court terme en République tchèque (en rythme annuel). Ces éléments ont été partiellement compensés par un certain nombre de facteurs, et notamment la pression persistante sur les marges du portefeuille de crédits (nonobstant un redressement de la marge sur la production de nouveaux crédits hypothécaires dans certains de nos marchés clés) et l'impact négatif de la faiblesse des revenus de réinvestissement dans nos principaux pays de la zone euro. Le volume total des crédits à la clientèle a légèrement augmenté de 0,3% en glissement trimestriel contre 6% en rythme annuel. Sur une base comparable (c.-à-d. abstraction faite des effets de périmètre dont la vente d'une partie du portefeuille de crédits irlandais par le passé et à la consolidation intégrale de ČMSS à compter de juin 2019), l'augmentation en glissement annuel des crédits à la clientèle a atteint 3%, toutes les divisions signant une hausse. Les dépôts de la clientèle (certificats de dette inclus) ont diminué de 1% en glissement trimestriel et de 5% en rythme annuel. Sur une base comparable, la croissance en glissement annuel ressort à 2%. La marge nette d'intérêts a atteint 1,94% pour le trimestre sous revue, en ligne avec le trimestre précédent, mais en baisse de 8 points de base par rapport au même trimestre un an plus tôt. Les revenus techniques issus de nos activités d'assurance non-vie (primes acquises moins charges techniques, plus résultat de la réassurance cédée) ont contribué à hauteur de 219 millions d'euros aux revenus totaux. Ils ont augmenté de 19% par rapport au trimestre précédent grâce à la baisse des charges techniques (diminution des déclarations de sinistres liées aux tempêtes), la stabilité des primes acquises et la diminution du résultat de la réassurance cédée. Les revenus techniques issus de l'assurance non-vie ont progressé de 17% par rapport au même trimestre un an plus tôt, essentiellement en raison d'une augmentation des revenus découlant des primes acquises dans tous nos marchés clés. Dans l'ensemble, le ratio combiné pour 2019 s'établit à 90%, contre 88% pour l'exercice complet 2018. Nos activités d'assurance vie ont contribué à hauteur de 1 million d'euros aux revenus techniques, contre -6 millions d'euros au trimestre précédent et -4 millions d'euros au même trimestre un an plus tôt. Les ventes de produits d'assurance vie au cours du trimestre sous revue (471 millions d'euros) s'inscrivent en hausse de 17% par rapport au trimestre précédent, sous l'effet de l'augmentation des ventes de produits à taux d'intérêt garanti en Belgique (principalement attribuable aux volumes généralement plus élevés au quatrième trimestre enregistrés par les produits d'épargne-pension bénéficiant d'une incitation fiscale). Par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, cependant, les ventes de produits d'assurance vie ont reculé de 8% en raison essentiellement de la baisse des ventes de produits à taux d'intérêt garanti (entièrement imputable à la suspension en Belgique des produits d'assurance vie Branche 21 à prime unique ). La part des produits à taux d'intérêt garanti dans notre total des ventes de produits d'assurance vie est globalement ressortie à 66% au cours du trimestre sous revue, les produits de la branche 23 représentant les 34% restants. 445 millions d'euros, les revenus nets de commissions ont légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent et ont progressé de 9% par rapport au même trimestre un an plus tôt. Par rapport au trimestre précédent, les revenus nets de commissions ont bénéficié de la hausse des commissions liées aux services de gestion d'actifs et aux services bancaires (principalement les commissions en lien avec les dossiers de crédit et les garanties bancaires), tandis que les commissions de distribution ont augmenté en raison de la hausse des commissions versées au titre des produits bancaires et de la progression des ventes de produits d'assurance. Par rapport à l'exercice précédent, les revenus nets de commissions ont bénéficié d'une hausse des commissions liées aux services de gestion d'actifs et aux services bancaires (y compris l'impact de ČMSS en glissement annuel), tandis que les commissions de distribution versées ont elles aussi augmenté. Fin décembre 2019, les avoirs en gestion totaux s'élevaient à 216 milliards d'euros, ce qui correspond à une hausse de 2% en rythme trimestriel et de 8% sur un an. Dans les deux cas, cela Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 4 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* s'explique en grande partie par l'impact positif de l'amélioration des cours des actifs, qui a largement compensé les sorties de capitaux nettes (observées avant tout au niveau du conseil en investissement et des actifs du groupe, avec cela dit de modestes entrées nettes dans notre activité de fonds de placement). Le reste des autres éléments de revenu a totalisé 194 millions d'euros, nettement supérieur aux 16 millions d'euros au trimestre précédent et aux 93 millions d'euros au même trimestre un an plus tôt. Les chiffres du trimestre sous revue incluent un résultat net de 130 millions d'euros pour les instruments financiers à la juste valeur (revenus à la juste valeur et liés au trading), en forte hausse par rapport au faible trimestre précédent (-46 millions d'euros) et bien plus qu'au même trimestre un an plus tôt (2 millions d'euros). Les revenus à la juste valeur et liés au trading ont principalement été dopés par l'impact global positif des différents ajustements de valeur de marché et par les revenus solides générés par la salle des marchés. Les autres éléments de revenu incluent également 17 millions d'euros de revenus de dividendes et 47 millions d'euros d'autres revenus nets. Les autres revenus nets s'élevaient à 76 millions d'euros au même trimestre un an plus tôt (grâce à l'impact positif de 33 millions d'euros lié au règlement de dossiers juridiques 'legacy') et à 43 millions d'euros au trimestre précédent (qui avait pâti d'une charge de 18 millions d'euros liée à l'examen des 'tracker mortgages' en Irlande). Charges d'exploitation 1 045 millions d'euros Abstraction faite des taxes bancaires, les charges d'exploitation ont augmenté de 5% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. Le ratio charges/produits ressort à 58% pour l'exercice complet 2019, un niveau en ligne avec celui enregistré pour l'exercice précédent. Les charges d'exploitation se sont inscrites à 1 045 millions d'euros au quatrième trimestre 2019. Hors taxes bancaires, les charges d'exploitation ont augmenté de 5% en rythme trimestriel, en raison principalement de la hausse des charges de personnel (due notamment à l'inflation salariale dans la plupart des pays et à une provision pour bonus), de différences temporelles (frais professionnels accrus sous l'effet de facteurs saisonniers par exemple) et de l'accroissement des dépenses de marketing et d'équipements. Les coûts ont grimpé de 4% sur un an, du fait notamment de la hausse des coûts de personnel (inflation salariale dans la plupart des pays, partiellement compensée par la réduction des ETP), de l'augmentation des coûts liés à la dépréciation et de l'impact de ČMSS en glissement annuel. Le ratio charges/produits de nos activités bancaires ressort à 58% pour 2019 (contre 57% pour 2018, abstraction faite de certains éléments hors exploitation et de 58% en 2018, éléments hors exploitation inclus). Réductions de valeur sur crédits 75 millions d'euros Charge nette liée aux réductions de valeur sur crédits de 75 millions d'euros, en hausse par rapport aux 25 millions d'euros enregistrés au trimestre précédent. Ratio de coût du crédit favorable de 0,12% pour 2019. Au quatrième trimestre 2019, nous avons enregistré une charge nette liée aux réductions de valeur sur crédits de 75 millions d'euros, contre une charge nette de 25 millions d'euros au trimestre précédent et de 30 millions d'euros au quatrième trimestre 2018. La charge nette liée aux réductions de valeur enregistrée au cours du trimestre sous revue se rapporte pour l'essentiel à cinq crédits d'entreprises en Belgique. Sur le plan des pays, les charges liées aux réductions de valeur sur crédits au quatrième trimestre 2019 ont atteint 107 millions d'euros en Belgique, 2 millions d'euros en Hongrie et 1 million d'euros en République tchèque, tandis que des libérations nettes de réductions de valeur de 14 millions d'euros en Irlande, 11 millions d'euros au niveau du Centre de groupe, 5 millions d'euros en Slovaquie et 4 millions d'euros en Bulgarie ont été enregistrées. Pour l'ensemble du groupe, le ratio de coût du crédit s'établit à 0,12% pour 2019, contre -0,04% pour 2018 (un chiffre négatif indique une libération nette, et donc un impact positif sur les résultats). Le ratio de crédits impaired continue de s'améliorer depuis le début de l'année. À fin décembre 2019, notre portefeuille de crédits total comportait quelque 3,5% de crédits impaired (4,3% à fin 2018). Les crédits impaired en souffrance depuis plus de 90 jours ont diminué pour atteindre 1,9% du portefeuille de crédits (2,5% à fin 2018). La diminution des crédits impaired tient en partie à la dépréciation comptable de certains crédits legacy pleinement provisionnés en Irlande au cours de trimestres précédents. Les réductions de valeur sur actifs autres que des crédits sont ressorties à 7 millions d'euros, contre 1 million d'euros au trimestre précédent et 13 millions d'euros au quatrième trimestre 2018. Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 5 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Résultat net Belgique République tchèque Marchés Centre de groupe internationaux par division 412 millions d'euros 205 millions d'euros 119 millions d'euros -33 millions d'euros Belgique: le résultat net (412 millions d'euros) progresse de 12% d'un trimestre à l'autre. Le résultat du quatrième trimestre reflète une hausse significative des revenus à la juste valeur et liés au trading (impact positif de différents ajustements de valorisation associé à un solide résultat de la salle des marchés), ainsi qu'une augmentation des résultats techniques des activités d'assurance et une amélioration des revenus nets de commissions. Les revenus nets d'intérêts et les charges d'exploitation ont légèrement baissé, tandis que les charges liées aux réductions de valeur sur crédits se sont montées à 107 millions d'euros sous l'effet de cinq crédits d'entreprises. République tchèque: le résultat net (205 millions d'euros) a progressé de 29% par rapport à son niveau du trimestre précédent. Le résultat du quatrième trimestre s'est non seulement caractérisé par une forte hausse des revenus à la juste valeur et liés au trading, mais aussi par la progression des revenus nets d'intérêts et la baisse des charges liées aux réductions de valeur sur crédits. Celles-ci ont été en partie contrebalancées par l'augmentation des charges d'exploitation et le recul des revenus nets de commissions. Marchés internationaux: le résultat net de 119 millions d'euros se répartit comme suit: 38 millions d'euros pour la Slovaquie, 50 millions d'euros pour la Hongrie, 27 millions d'euros pour la Bulgarie et 2 millions d'euros pour l'Irlande. Pour la division dans son ensemble, le résultat net a progressé de 39% en glissement trimestriel, en raison principalement de l'augmentation des libérations de réductions de valeur sur crédits, des autres revenus nets (élément exceptionnel négatif lié à l'examen des 'tracker mortgages' irlandais au troisième trimestre 2019) et des revenus à la juste valeur et liés au trading, mais ces augmentations ont été partiellement compensées par la hausse des taxes bancaires (en Irlande surtout) et des charges d'exploitation. Centre de groupe: le résultat net (-33 millions d'euros) a diminué de 33 millions d'euros en glissement trimestriel. Les chiffres du trimestre sous revue ont été pénalisés par la hausse des charges d'exploitation (découlant principalement de différences temporelles) ainsi que par la baisse des autres revenus nets et des résultats nets des instruments financiers à la juste valeur (entièrement imputable à la dépréciation des produits dérivés utilisés à des fins d'Asset-Liability Management). Belgique République tchèque Marchés internationaux Ratios par division sélectionnés Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice complet 2019 complet 2018 complet 2019 complet 2018 complet 2019 complet 2018 Ratio charges/produits, activités bancaires (après 60% 58% 47% 46% 68% 65% exclusion de divers éléments hors exploitation) Ratio combiné, assurance non-vie 89% 87% 94% 97% 88% 90% Ratio de coût du crédit* 0.22% 0.09% 0.04% 0.03% -0.07% -0.46% Ratio de crédits impaired 2.4% 2.6% 2.3% 2.4% 8.5% 12.2% * Un chiffre négatif indique une libération nette de réductions de valeur (impact positif sur les résultats). Veuillez vous reporter à la section 'Details of ratios and terms' du rapport trimestriel. Un tableau reprenant les résultats complets est fourni à la section «Additional information» du rapport trimestriel. Une courte analyse des résultats par division est fournie dans la présentation destinée aux analystes (disponible sur www.kbc.com). Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 6 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Capitaux propres, Total Ratio common Ratio de couverture Ratio structurel de des capitaux liquidité à long equity (à pleine charge) des liquidités solvabilité et liquidité propres terme 20,4 milliards d'euros 16.1% 138% 136% fin décembre 2019, le total de nos capitaux propres s'élevait à 20,4 milliards d'euros (18,9 milliards d'euros de capitaux propres de la société mère et 1,5 milliard d'euros d'instruments additionnels Tier-1). Le total des capitaux propres s'inscrit en hausse de 4% par rapport à fin 2018, sous l'effet combiné d'un certain nombre d'éléments, et notamment le bénéfice enregistré pour la période de douze mois (+2,5 milliards d'euros), le remboursement anticipé d'un instrument additionnel Tier-1 et l'émission d'un nouvel instrument additionnel Tier-1(-1,4 milliard d'euros et +0,5 milliard d'euros, respectivement), le paiement du dividende final pour 2018 en mai 2019 et du dividende intérimaire pour 2019 en novembre 2019 (-1,0 milliard d'euros et -0,4 milliard d'euros, respectivement) ainsi que l'évolution observée au niveau de plusieurs réserves de réévaluation (+0,6 milliard d'euros au total). Nous vous renvoyons à cet égard à la section 'Consolidated financial statements' du rapport trimestriel (sous 'Consolidated statement of changes in equity'). Au 31 décembre 2019, notre ratio common equity à pleine charge (Bâle III, selon le compromis danois) s'établissait à 16,1%. Le Conseil d'administration a décidé qu'au titre de l'exercice 2019, le capital excédant la 'Position de Capital de Référence' (15,7%) sera distribué. Lors de l'Assemblée générale des Actionnaires de mai cette année, il sera proposé de fixer le dividende (brut) total pour 2019 à 3,5 euros par action, ce qui signifie qu'après le versement du dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2019, le dividende brut final à payer en mai s'élèvera à 2,5 euros par action. Le rachat d'un maximum de 5,5 millions d'actions sera également proposé, sous réserve de l'approbation préalable de la BCE. Ceci permettra d'obtenir un ratio CET1 (après distribution du capital) de 15,7% environ. En tenant compte du dividende total proposé, du coupon AT1 et du rachat d'actions, le ratio de distribution de dividende s'élèvera à quelque 76% pour l'exercice 2019. Le ratio de levier financier ('leverage ratio', Bâle III, à pleine charge) s'est inscrit à 6,4% (6,3% si l'on tient compte du rachat d'actions proposé). À fin décembre 2019, KBC Assurances affichait un solide ratio de solvabilité de 202% en vertu du cadre réglementaire Solvabilité II. Notre liquidité s'est également maintenue à un excellent niveau, avec un ratio LCR de 138% et un ratio NSFR de 136% en fin d'exercice. Analyse de la période sous revue year-to-date (exercice complet 2019) Résultat net 2 489 millions d'euros Le résultat net pour 2019 a reculé de 3% par rapport à l'exercice précédent. Les revenus totaux ont progressé de 2% en rythme annuel, principalement sous l'effet de l'augmentation des revenus nets d'intérêts et des autres revenus nets (imputable au bénéfice exceptionnel lié à l'acquisition de la participation restante dans ČMSS au deuxième trimestre). Les coûts ont grimpé de 1,6% sur un an, en grande partie du fait de l'augmentation des taxes bancaires et des redevances de surveillance prudentielle directe, ainsi que de l'impact de ČMSS en glissement annuel. Les charges liées aux réductions de valeur sur crédits sont ressorties à 203 millions d'euros, en forte hausse par rapport à la libération nette de 62 millions d'euros enregistrée à la même période un an plus tôt. Faits marquants (par rapport à 2018): Augmentation des revenus nets d'intérêts (+2%, à 4 618 millions d'euros) grâce à la baisse des coûts de financement, à l'impact positif supplémentaire des hausses du taux de refinancement en République tchèque, à la poursuite de la croissance solide des volumes des crédits, à l'accroissement des marges sur la production de nouveaux crédits hypothécaires dans la plupart de nos Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 7 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* marchés clés et à la consolidation intégrale de ČMSS, qui ont été partiellement compensés par le recul des revenus de réinvestissement dans nos marchés clés de la zone euro, par la pression exercée sur les marges de crédit au niveau de l'encours total du portefeuille dans la plupart des pays stratégiques et par l'impact net positif plus restreint des swaps sur devises utilisés à des fins d'Asset-Liability Management. Le volume des dépôts et certificats de dette a augmenté de 2% et les volumes de crédits de 3%, toutes les divisions signant une hausse. Ces chiffres de volume ont été calculés sur une base comparable. La marge nette d'intérêts pour 2019 s'élève à 1,95%, soit une baisse de 5 points de base en glissement annuel. Une contribution aux bénéfices accrue provenant des résultats techniques des activités d'assurance (+4%, à 726 millions d'euros). Les ventes de l'assurance vie (1 849 millions d'euros) ont grimpé de 2%, avec avant tout une augmentation des ventes de produits de la branche 23. Les ventes de produits d'assurance non-vie s'inscrivent en hausse de 8% en glissement annuel. Le résultat technique des activités d'assurance non-vie est légèrement supérieur (2%) à celui enregistré pour la même période un an plus tôt, l'augmentation des recettes de primes et du résultat de la réassurance cédée ayant été partiellement compensée par une hausse des charges techniques. Dans le non-vie, le ratio combiné pour l'exercice complet s'établit à 90%, contre 88% pour l'exercice précédent.

non-vie s'inscrivent en hausse de 8% en glissement annuel. Le résultat technique des activités d'assurance non-vie est légèrement supérieur (2%) à celui enregistré pour la même période un an plus tôt, l'augmentation des recettes de primes et du résultat de la réassurance cédée ayant été partiellement compensée par une hausse des charges techniques. Dans le non-vie, le ratio combiné pour l'exercice complet s'établit à 90%, contre 88% pour l'exercice précédent. Légère augmentation des revenus nets de commissions (+1%, à 1 734 millions d'euros), imputable avant tout à une hausse des commissions liées aux services bancaires (découlant notamment de l'impact de ČMSS en glissement annuel), qui a été partiellement contrebalancée par le recul des commissions liées aux services de gestion d'actifs et l'accroissement des coûts de distribution. À la fin décembre 2019, les actifs sous gestion totaux s'élevaient à 216 milliards d'euros, soit une progression de 8% par rapport au niveau enregistré un an plus tôt (l'amélioration des cours ayant largement compensé les sorties de capitaux nettes).

Niveau globalement stable de tous les autres éléments de revenus combinés (+1%, à 551 millions d'euros), dans la mesure où la forte baisse des revenus à la juste valeur et liés au trading (essentiellement imputable à la faiblesse des revenus générés par la salle des marchés et à l'évolution défavorable des produits dérivés utilisés à des fins d'Asset-Liability Management, néanmoins atténuées par l'impact global positif des différents ajustements de valeur de marché et l'amélioration du résultat net des instruments de capitaux propres de l'assureur) a été largement compensée par la hausse des autres revenus nets (en ce compris le bénéfice exceptionnel de 82 millions d'euros lié à ČMSS en mai 2019).

d'Asset-Liability Management, néanmoins atténuées par l'impact global positif des différents ajustements de valeur de marché et l'amélioration du résultat net des instruments de capitaux propres de l'assureur) a été largement compensée par la hausse des autres revenus nets (en ce compris le bénéfice exceptionnel de 82 millions d'euros lié à ČMSS en mai 2019). Maîtrise rigoureuse des coûts, les charges d'exploitation hors taxes bancaires ayant augmenté de 1% en rythme annuel. Si l'on fait abstraction de l'impact de la consolidation intégrale de ČMSS, les charges d'exploitation hors taxes bancaires se sont globalement stabilisées sur un an. Les taxes bancaires totales (y compris la contribution au FRU) se sont accentuées de 6% en glissement annuel et ont représenté 491 millions d'euros pour l'exercice complet 2019. Les redevances de surveillance prudentielle directe ont augmenté de 10% en rythme annuel, pour s'établir à 36 millions d'euros au titre de l'exercice complet 2019. En tenant compte de la hausse des taxes bancaires et de l'impact de ČMSS en glissement annuel, les charges d'exploitation ont grimpé de 1,6% sur l'exercice complet 2019, conformément à nos prévisions. En conséquence, le ratio charges/produits s'établit à 58% year-to-date (contre 58% pour 2018). Si l'on exclut les taxes bancaires, le ratio charges/produits ressort à 51% pour l'exercice complet 2019.

year-to-date (contre 58% pour 2018). Si l'on exclut les taxes bancaires, le ratio charges/produits ressort à 51% pour l'exercice complet 2019. Forte augmentation nette des réductions de valeur sur crédits (constitution de provisions nettes de 203 millions d'euros en 2019, contre une libération nette de 62 millions d'euros pour l'exercice précédent), le niveau de 2018 étant à un niveau bas intenable. Cette évolution est principalement due à la Belgique (constitution de provisions nettes de 241 millions d'euros pour la période sous revue, contre 91 millions d'euros pour la période de référence, du fait de plusieurs dossiers corporate) et à l'Irlande (libération nette de 33 millions d'euros pour la période sous revue, contre 112 millions d'euros pour la période de référence). Par conséquent, le ratio de coût du crédit s'est inscrit à 0,12% pour l'ensemble du groupe, contre -0,04% pour 2018 (un chiffre négatif indique un impact positif sur les résultats).

-0,04% pour 2018 (un chiffre négatif indique un impact positif sur les résultats). Le résultat net de 2 489 millions d'euros pour 2019 se répartit comme suit: 1 344 millions d'euros pour la division Belgique (-7% par rapport à 2018), 789 millions d'euros pour la division République tchèque (+21%, en raison notamment d'un bénéfice exceptionnel de 82 millions d'euros lié à ČMSS en mai 2019), 379 millions d'euros pour la division Marchés internationaux (-29%) et -23 millions d'euros pour le Centre de groupe (contre -67 millions d'euros pour 2018). Le résultat de la division Marchés internationaux pour 2019 se divise comme suit: 29 millions d'euros pour l'Irlande (en baisse de 126 millions d'euros par rapport à la période de référence sous l'effet de la forte baisse des libérations de réductions de valeur sur crédits et du recul des revenus Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 8 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* nets d'intérêts et autres revenus nets), 173 millions d'euros pour la Hongrie, 79 millions d'euros pour la Slovaquie et 93 millions d'euros pour la Bulgarie. Déclaration relative aux risques, opinions et prévisions économiques Déclaration relative aux risques Nos activités étant principalement axées sur la banque, l'assurance et la gestion d'actifs, nous nous exposons à certains risques typiques pour ces domaines financiers tels que, mais sans s'y limiter, les risques de défaut de crédit, les risques de contrepartie, le risque de concentration, les fluctuations des taux d'intérêt, les risques de change, les risques de marché, les risques de liquidité et de financement, les risques d'assurance, l'évolution de la réglementation, les risques opérationnels, les litiges avec les clients, la concurrence d'autres acteurs et de nouveaux opérateurs ainsi que les risques économiques en général. Surveillés de près et gérés par KBC dans un cadre strict, ces risques peuvent toutefois avoir une incidence négative sur la valeur des actifs ou occasionner des charges supplémentaires excédant les prévisions. l'heure actuelle, nous estimons qu'un certain nombre d'éléments constituent le principal défi pour le secteur financier. Ceux-ci concernent les récentes évolutions macroéconomiques et politiques, telles que le Brexit et les conflits commerciaux, et affectent les économies mondiales et européennes, y compris les marchés domestiques de KBC. La croissance économique et les prévisions de taux d'intérêt ont été revues à la baisse, avec un risque accru que l'environnement de taux faibles perdure plus longtemps qu'escompté initialement. Le risque réglementaire et de compliance (lutte contre le blanchiment de capitaux et RGPD notamment) reste un thème dominant dans le secteur, tout comme le renforcement de la protection du consommateur. La numérisation (tirée par la technologie) présente certes des opportunités, mais menace également le modèle d'entreprise des établissements financiers traditionnels. Les risques liés au climat revêtent par ailleurs une importance croissante. Enfin, les cyber- risques sont devenus l'une des principales menaces ces dernières années, pas uniquement pour le secteur financier, mais pour l'ensemble de l'économie. Les données relatives à la gestion des risques sont reproduites dans nos rapports annuels, les rapports trimestriels et les Risk Reports, tous disponibles sur le site www.kbc.com. Notre opinion sur les taux d'intérêt et les taux de change Dans un environnement économique mondial caractérisé par une croissance et une inflation atones et des risques toujours élevés, les grandes banques centrales s'en tiennent à leurs politiques monétaires très accommodantes. Dans le sillage des baisses de taux opérées en 2019, la Fed devrait maintenir son taux directeur à un niveau constant cette année et l'année prochaine. Au sein de la zone euro, l'inflation devrait rester sensiblement inférieure à l'objectif de la BCE à moyen terme et les facteurs de risque tels que les tensions commerciales minent toujours la dynamique de croissance, ce qui devrait amener l'institution de Francfort à conserver elle aussi une politique monétaire extrêmement accommodante dans les années à venir. Les effets du mouvement de fuite vers la qualité et des valeurs refuge, le bas niveau de l'inflation (de base) en Europe et, en particulier, le ton conciliant de la BCE continueront de limiter le potentiel de hausse des taux d'intérêt à long terme et des spreads souverains au sein de l'UEM. La Banque nationale tchèque (CNB) a relevé son taux directeur à 2,25% lors de sa réunion du 6 février 2020. Il s'agit là d'une décision cohérente avec la solide dynamique sous-jacente de l'inflation tchèque, dont la CNB a pris acte. Notre opinion sur la croissance économique Après le ralentissement économique mondial observé en 2019, l'année 2020 s'est ouverte sur des perspectives un peu plus réjouissantes. L'économie de la zone euro devrait progressivement reprendre des couleurs tout au long de l'année. Le très bas Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 9 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* niveau des taux de chômage et la forte inflation salariale continueront vraisemblablement de soutenir la consommation des ménages, véritable pilier de la croissance économique. Les principaux facteurs qui pourraient lourdement peser sur le sentiment et la croissance économiques en Europe demeurent le risque d'une poursuite de la démondialisation économique (y compris une escalade des conflits commerciaux), le Brexit, les troubles politiques dans certains pays de la zone euro et les tensions géopolitiques. La propagation du coronavirus devrait freiner la croissance économique chinoise et impacter les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui entravera temporairement la croissance des économies avancées également. Toutefois, les répercussions sur l'économie mondiale ne devraient pas s'inscrire dans la durée et pourraient être partiellement neutralisées plus tard dans l'année. Dividende et rachat d'actions pour 2019 Lors de l'Assemblée générale des Actionnaires de mai cette année, il sera proposé de fixer le dividende (brut) total pour l'exercice comptable 2019 à 3,5 euros par action, ce qui signifie qu'après le versement du dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2019, le dividende brut final à payer en mai s'élèvera à 2,5 euros par action. Le rachat d'un maximum de 5,5 millions d'actions sera également proposé, sous réserve de l'approbation préalable de la BCE. Ceci résultera en un ratio CET1 (après distribution du capital) de 15,7% environ. En tenant compte du dividende total proposé, du coupon AT1 et du rachat d'actions, le ratio de distribution de dividende s'élèvera à quelque 76% pour l'exercice 2019. Déclaration du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes, PwC Bedrijfsrevisoren BV/Reviseurs d'Entreprises SRL, représenté par Roland Jeanquart et Tom Meuleman, confirme que ses travaux d'audit sont terminés quant au fond et qu'ils n'ont pas révélé à ce jour une quelconque nécessité de procéder à des ajustements du compte de résultat consolidé 2019, du résumé du résultat global consolidé pour l'exercice, du bilan consolidé et de l'état consolidé des variations des capitaux propres ou des notes explicatives, lesquelles comprennent une synthèse des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives reprises dans le présent communiqué de presse. Prévisions • Rendements robustes pour l'ensemble des divisions. • L'application de Bâle IV pour KBC (au 1er janvier 2022) devrait augmenter les actifs pondérés par le risque d'environ 8 milliards d'euros (à pleine charge et à fin 2019), ce qui correspond à une inflation de ces actifs de 8% et un impact sur le ratio common equity de -1,2 point de pourcentage. Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 10 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Prochains événements Rapport annuel: 3 avril 2020 Assemblée générale annuelle: 7 mai 2020 Dividende final: date de détachement: 12 mai 2020; date d'enregistrement: 13 mai 2020; date de paiement: 14 mai 2020 Résultats du 1TR2020: 14 mai 2020 Journée des investisseurs: 17 juin 2020 Résultats du 2TR2020: 6 août 2020 Résultats du 3TR2020: 12 novembre 2020 Informations complémentaires surle 4TR2019 Définitions des ratios Rapport trimestriel: www.kbc.com / Investor Relations / Rapports Présentation de l'entreprise: www.kbc.com / Investor Relations / Présentations 'Details of ratios and terms at KBC Group level' à la dernière section du rapport trimestriel. Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Kurt De Baenst, General manager Investor Relations, KBC Groupe Tel +32 2 429 35 73 - E-mail:kurt.debaenst@kbc.be Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe Tel +32 2 429 85 45 - E-Mail:pressofficekbc@kbc.be KBC Groupe SA Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles Service presse Viviane Huybrecht Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens Directeur Communication Corporate/ Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Porte-parole Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé Tél. 02 429 85 45 E-mail : pressofficekbc@kbc.be Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.comSuivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group Vérifiez icil'authenticité de ce document Vous pouvez rester au courant de nos solutions innovantes sur le site. Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 11 La Sté KBC Group NV a publié ce contenu, le 13 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 février 2020 06:06:02 UTC. Document originalhttps://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2020/4Q2019_pb_20200213_fr.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/09EEFCFE50E7F8400D7C84895E5D8EA2FDBE218F 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KBC GROUPE 07:48 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Alstom, Pernod Ricard, Schneider, Euronext, N.. 07:07 RÉSULTAT DU QUATRIÈME TRIMESTRE : 702 millions d'euros PU 10/02 KBC GROUPE : publication des résultats annuels 20/01 KBC GROUPE : Matti de Bolero, l'assistant intelligent en investissement propose .. PU 20/01 KBC : dans le vert, un analyste relève son objectif CF 20/01 KBC : UBS relève son objectif de cours CF 16/01 KBC GROUPE : poursuit son engagement en faveur de la durabilité avec de nouveaux.. PU 03/01 KBC : des offres spéciales pour le salon de l'auto CF 03/01 KBC GROUPE : accorde des réductions pour les assurances auto et les prêts voitur.. PU 2019 KBC : va se retirer de Slovénie CF Recommandations des analystes sur KBC GROUPE 20/01 KBC : dans le vert, un analyste relève son objectif CF 20/01 KBC : UBS relève son objectif de cours CF 2019 BOURSE DE PARIS : "Business as usual"