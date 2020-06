KBC Groupe : CIB Vlaanderen et KBC unissent leurs forces

Communiqué de presse

Bruxelles, 25 juin - 11.00 heures

CIB Vlaanderen et KBC unissent leurs forces

"L'expertise numérique comme levier pour soulager le client".

La plus grande organisation professionnelle de courtiers et de syndics immobiliers, CIB Vlaanderen, et KBC unissent maintenant leurs forces dans un partenariat stratégique. Grâce à ce partenariat, les deux parties optimiseront dès cet été leur expertise numérique et leur offre de services aux agents et syndics immobiliers, dans le but de soulager leurs clients (acheteur/vendeur, locataire/locateur et copropriétaires). Après tout, aujourd'hui le client attend avant tout de la "commodité" : le confort de pouvoir trouver à chaque moment une réponse immédiate aux questions et aux besoins, n'importe où et quand ils se posent. La coopération entre CIB et KBC permet d'anticiper cette situation et d'offrir au client un paquet global complet et attractif en termes d'immobilier et de financement.

KBC et CIB Vlaanderen se sont retrouvées pour des raisons différentes. Tous deux sont des pionniers du numérique et chacun dans son propre secteur mise sur les mêmes aspects : une bonne expérience numérique avec des solutions tout-un (de préférence instantanées). "Avec l'arrivée de RealSmart, entre autres, la CIB a fait d'énormes progrès pour simplifier la vie des agents immobiliers", explique le président de CIB Vlaanderen, Daniel Buschman."Alors que KBC a investi dans des applications numériques orientées vers le client avec KBC Mobile en point de mire. Après tout, c'est le client qui connaît le mieux ses besoins et il est soutenu en cela par KBC, non seulement pour ses besoins financiers quotidiens, mais aussi dans de nombreuses facettes de sa vie quotidienne comme la mobilité, les loisirs ou l'administration personnelle", ajoute Karin Van Hoecke, General Manager Digital Transformation chez KBC.

Opportunités

On constate de plus en plus que les secteurs bancaire et immobilier commencent à se retrouver et que des collaborations se dessinent. Le partenariat s'inscrit parfaitement dans ce cadre. "En tant que KBC, nous voulons étendre nos services. Il est important d'être présent là où les clients ont besoin de nous. Nous aimons nous connecter avec les utilisateurs qui commencent leur recherche dans un autre canal. Au moment où ils doivent s'arrêter pour aller à la banque, leur expérience client idéale est interrompue. C'est là que nous voulons proposer une solution. Pour notre partenaire, c'est l'occasion d'offrir la meilleure expérience possible et le consommateur bénéficie de tous les services par l'intermédiaire d'un point de contact unique. Par exemple, dans le cas de l'achat d'une maison : ne vous êtes-vous pas demandé à quel point il serait formidable de pouvoir suivre tout le processus d'achat d'une maison, d'obtention d'un prêt hypothécaire et de souscription des assurances nécessaires au même endroit et au même moment, tout cela depuis votre siège ? En laissant nos organisations travailler ensemble, nous garantissons moins de perte de temps, moins d'administration et un service encore meilleur de la part de l'intermédiaire, en l'occurrence l'agent immobilier", déclare Karin Van Hoecke.

Gagnant-gagnant

Dès cet été, la coopération entre CIB et KBC sera visible sous la forme de crédits de rénovation pour les ACP. Après l'été, une solution de garantie de loyer pourra être proposée directement à un locataire potentiel par l'intermédiaire des agents immobiliers.

"Grâce à ce partenariat, nous pourrons faciliter davantage la professionnalisation des services offerts par les agents et syndicats immobiliers. La rapidité, la facilité d'utilisation et, bien sûr, un avantage pour toutes les parties concernées sont des fers de lance importants dans ce partenariat", déclare le président de la CIB, Daniel Buschman.

A propos de CIB Vlaanderen

La Vlaamse Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) est l'association professionnelle des courtiers immobiliers. Outre les courtiers en immobilier, elle accueille également des gestionnaires, des promoteurs et des experts immobiliers. Tout comme tous ceux qui sont actifs dans l'immobilier commercial et touristique.

