KBC : un potentiel de hausse intéressant selon un analyste

07/08/2020 | 17:35

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et ajuste son objectif de cours de 61 à 62 euros sur KBC, 'compte tenu de la solidité des performances opérationnelles et de la situation bilancielle et alors que l'update sur les guidances 2020 reste réaliste et rassurant'.



'Surtout nous continuons d'apprécier le niveau élevé et fiable de capacité pré-provisionnel de KBC, élément selon nous déterminant dans le contexte actuel d'inflation forte attendue du CdR', ajoute l'analyste au lendemain des trimestriels de la banque belge.



Il ajuste légèrement à la hausse ses estimations sur 2020/2022 (+3% en moyenne) et souligne que son nouvel objectif de cours suggère 'toujours un potentiel d'appréciation intéressant au cours actuel (près de 25%) eu égard à la qualité des fondamentaux'.



