KCOM Group PLC : Macquarie surenchérit sur USS

03/06/2019 | 15:41

Le futur propriétaire de KCOM pourrait être Macquarie et non le fonds de pension USS. Le Britannique spécialisé dans les solutions de communication a reçu une proposition d'achat à 108 GBp par action en numéraire, qui dépasse la proposition initiale de 97 GBp formulée par USS et qui valorise le groupe 563 millions de livres. Par conséquent, le titre s'envole de plus de 10% à la Bourse de Londres, en se positionnant à 110 GBp, au-delà donc du prix d'offre.



Après la surenchère du fonds infrastructure de Macquarie, KCOM a naturellement retiré sa recommandation en faveur de l'offre d'USS, qui le valorisait 504 millions de livres. Le prétendant initial n'a pas encore décidé des suites à donner.