Kellogg : bat le consensus au 2e trimestre

Ce jeudi, Kellogg a dévoilé un bénéfice ajusté en hausse de 23,5% à 476 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018, soit 1,14 dollar par action, là où les analystes n'anticipaient en moyenne qu'un BPA de 1,05 dollar.



Le chiffre d'affaires ajusté du géant des céréales pour petit-déjeuner est ressorti en hausse de 6,3% à près de 3,4 milliards de dollars.



Pour l'ensemble de l'année 2018, Kellogg rehausse sa prévision d'un BPA ajusté, en croissance de 11 à 13% à taux de changes constants (contre 9-11% jusqu'à présent), pour un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 4 à 5% (vs 3-4%), là aussi à taux changes constants.





