12 novembre (Reuters) - Kellogg a annoncé lundi son intention de réorganiser sa division nord-américaine et pense à céder ses branches biscuits et "snacks" aux fruits, qui comprennent les marques Keebler et Stretch Island, afin de se concentrer sur son activité de base.

Comme d'autres groupes agroalimentaires, Kellogg, qui possède notamment les marques de céréales Corn Flakes et Fruit Loops, peine à soutenir ses ventes face à l'évolution des goûts des consommateurs, qui veulent une alimentation moins riche en sucre et en sel, alors qu'Amazon.com et d'autres distributeurs en ligne accroissent la pression sur les prix.

Cette annonce intervient moins de deux semaines après que Kellogg a abaissé sa prévision de croissance de son bénéfice annuel, évoquant une hausse de ses dépenses de publicité et des coûts de distribution plus élevés.

"Nous devons faire des choix stratégiques (...)," a déclaré son directeur général Steven A. Cahillane dans un communiqué.

Le groupe a précisé qu'il consoliderait ses activités américaines de produits pour le petit déjeuner, de "snacks" et de produits surgelés au sein d'une seule filiale, à partir du début de l'an prochain. Cette division représentera 80% e chiffre d'affaires de la société en Amérique du nord.

Steve Caillaient a dit aux analystes en octobre que Kellogg investissait dans le but de stabiliser les marques de sa division de produits pour le petit déjeuner, tout en soulignant qu'elle ne serait pas un moteur de croissance.

D'autres groupes agroalimentaires comme Kraft Heinz et Campbell Soup veulent aussi céder des actifs.

Kellogg apportera des précisions sur cette restructuration au cours d'une journée pour les investisseurs prévue mardi. (Soundarya J à Bangalore et Richa Naidu à Chicago, Juliette Rouillon pour le service français)