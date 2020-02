KELLOGG : bénéfice net de 145 millions de dollars au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kellogg a dévoilé jeudi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe agroalimentaire américain a réalisé un bénéfice net de 145 millions de dollars sur la période, ou 42 cents par action, à comparer avec une perte nette de 84 millions de dollars, ou -24 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 91 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet (86 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,22 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, contre 3,32 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 3,18 milliards.