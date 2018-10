KenolKobil : Rubis lance une offre sur le kényan KenolKobil 0 0 24/10/2018 | 08:40 Envoyer par e-mail :

PARIS/NAIROBI (Reuters) - Rubis a annoncé mercredi le lancement d'une offre pour prendre le contrôle total de KenolKobil, spécialiste kényan de la distribution de produits pétroliers en Afrique de l'Est.

La compagnie française possède déjà 24,99% de KenolKobil, que son offre valorise à 353 millions de dollars (308 millions d'euros).

Outre un réseau de 350 stations-service, KenolKobil est présent dans la distribution de carburant pour l'aviation, de lubrifiant ou encore de bitume. Il est aussi implanté en Ethiopie, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Zambie.

"KenolKobil correspond parfaitement aux objectifs et critères d'investissement de Rubis et viendra idéalement compléter sa position en Afrique, dans un secteur particulièrement prometteur où le groupe entend apporter une nouvelle impulsion", déclare Rubis dans un communiqué.

(Duncan Miriri; Bertrand Boucey pour le service français)