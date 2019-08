Kering : Bernstein passe à 'surperformance'

06/08/2019 | 16:48

Bernstein a relevé mardi à 'surperformance' son conseil sur le titre Kering, affichant un objectif de cours de 540 euros, dans le cadre d'une note consacrée au secteur du luxe.



Après les récents déboires rencontrés par Gucci en Amérique du Nord, qu'il attribue aux accusations de 'blackface', la société de courtage dit s'attendre à ce que la filiale italienne de Kering opère un rebond en Amérique dans la seconde partie de l'année.



'Un redressement de la croissance organique de Gucci au second semestre devrait permettre au cours de Bourse de Kering de se ressaisir', assure Bernstein dans sa note.



L'action Kering est actuellement en hausse de 1,5% à 448,8 euros.



