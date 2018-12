Kering : Deutsche Bank passe à l'achat

12/12/2018 | 11:59

Dans le cadre d'une note sectorielle pourtant prudente consacrée au secteur du luxe, Deutsche Bank a relevé son conseil sur l'action Kering de 'conserver' à l'achat. L'objectif de cours associé est ajusté de 500 à 510 euros, soit un potentiel de hausse d'une centaine d'euros.



Certes, après une année 2018 'dorée sur tranche' caractérisée par une croissance forte qui a fait levier sur les marges des grands noms du secteur, 2019 s'annonce plus difficile. 'Deutsche' mise sur une croissance du PIB mondial stable de 3,9%, mais aussi sur le ralentissement de la Chine, marché clé, à 6,3%, et 'identifie un risque à la baisse aux Etats-Unis'. Il en découle 'une incertitude macroéconomique considérable' pour le secteur à court terme. Il convient donc de se préparer à davantage de volatilité.



Cela étant, Deutsche Bank relève à l'achat son opinion sur l'action Kering 'en raison des gains continus de parts de marché et d'une valorisation attractive', avec un PER 2019 estimé à 15,5 fois, contre 17,5 fois pour LVMH.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.