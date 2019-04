Kering : Invest Securities reste à 'achat', remonte sa cible

04/04/2019 | 09:24

Invest Securities maintient son conseil 'achat' sur Kering et remonte son objectif de cours de 495 à 635 euros, estimant notamment que sa marque de luxe Gucci 'est loin d'avoir récolté tous les fruits de sa réinvention'.



Le bureau d'études note aussi 'l'exemplaire récurrence de la dynamique de croissance de YSL', et pense que 'BV devrait, au-delà d'un timing incertain, retrouver une trajectoire de croissance inspirée par les stratégies de ses glorieuses devancières'.



'Seule véritable question dans ce contexte : que faire des montagnes de cash (plus de trois milliards d'euros de free cash-flow) sur lesquelles le groupe est potentiellement assis ?', s'interroge l'analyste en charge du dossier.



