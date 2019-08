Kering : Jefferies reste à 'achat', réduit sa cible

07/08/2019 | 14:33

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering avec un objectif de cours ajusté de 610 à 600 euros après le point semestriel du groupe de luxe, déclarant 'voir encore de la valeur significative dans le titre au cours actuel'.



'Nous voyons la valorisation implicite de Gucci à neuf fois le profit opérationnel à venir et à un ratio PE (cours sur BPA) de 14 fois, dans un contexte de croissance estimée de 8% pour une marge opérationnelle de 41%', affirme le broker.



'Une normalisation de croissance n'équivaut pas à une position 'sous-performance' de toute façon', poursuit Jefferies, qui considère la décote ici comme 'excessive', 'approchant son scénario baissier sans raison réelle'.



