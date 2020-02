Kering : Jefferies reste à 'achat', réduit sa cible

14/02/2020 | 13:35

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 3% à 680 euros pour refléter de moindres résultats, au lendemain de la publication des comptes annuels du groupe de luxe.



'Pour être clair, notre position est fondée sur une vision à 12 mois et le fait que nous nous attendons à ce que Kering soit bien placé pour renverser les tendances et réaliser un second semestre solide avant 2021', précise le broker.



'Les nouvelles à court terme, comme pour tous, seront faibles avec l'impact du coronavirus estimé très significatif et devant durer au moins jusqu'en mai', prévient Jefferies, qui voit toutefois encore du potentiel de progression solide pour le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.