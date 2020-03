Kering : Oddo reste à 'achat', abaisse son objectif de cours

23/03/2020 | 10:24

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 637 à 460 euros, après l'annonce vendredi soir par le groupe de luxe qu'il prévoit un recul de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.



'Des ventes en recul de 15%, c'est plutôt flatteur en relatif mais les prochaines semaines vont être particulièrement difficiles', prévient l'analyste, dont 'le scénario sectoriel plus sombre se traduit chez Kering par une coupe de 37% sur l'EBIT 2020 et de 16% sur 2021'.



