Kering : rassurant sur Gucci, UBS passe à l'achat

18/09/2019 | 11:57

Jusqu'alors neutre sur le dossier Kering, UBS est passé à l'achat ce matin en ajustant son objectif de cours à 12 mois de 515 à 550 euros.



Avec un PER 2020 de 16 fois plutôt bas pour une valeur du luxe, le titre Kering présente selon les analystes 'un profil rendement/risque attractif'. Certes, après trois années de performances stellaires pour sa branche amirale Gucci, les investisseurs redoutent un atterrissage brutal, alors que la dynamique de la marque décélère.



UBS n'en croit rien, ses enquêtes maison signalant 'une stabilisation de tendance pour Gucci', qui concentre environ 80% des bénéfices du groupe. L'action Kering devrait donc connaître une ré-appréciation, estiment les analystes.





