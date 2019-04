BONDS : S&P relève la note de Kering de "BBB+" à "A-", avec une perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a relevé jeudi sa note de crédit pour Kering de "BBB+" à "A-" et l'a assortie d'une perspective stable, après la publication par le groupe de luxe d'"excellents résultats" pour 2018. "Le chiffre d'affaires et la rentabilité du groupe s'améliorent", note S&P. "La perspective stable reflète l'idée que la performance opérationnelle de Kering restera solide au cours des 18 à 24 prochains mois, avec un ratio dette/Ebitda ajusté bien inférieur à 1,5 fois et un FOCF au moins en ligne avec les 2,8 milliards d'euros générés en 2018", explique S&P. (adore@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire