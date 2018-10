KERING : Berenberg confirme sa recommandation d'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 567 euros sur Kering. Le broker rappelle que le titre a chuté de 10% la semaine dernière, pénalisé par des prises de bénéfices alors que certains redoutent un ralentissement de la croissance de Gucci. Le bureau d'études estime que le point d'entrée sur le titre, tant attendu par les investisseurs, est désormais arrivé.Si la croissance des ventes de Gucci est entrée dans une phase de normalisation, le courtier estime que Kering continue d'offrir l'un des profils de croissance organique les plus attractifs du secteur.Cet atout, qui s'ajoute à son leadership numérique et l'amélioration de sa discipline financière, permet de dégager un cash-flow impressionnant, poursuit l'analyste.