KERING : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours sur Kering de 595 à 490 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre. Le broker a réduit de manière significative ses prévisions de bénéfices pour 2020 (-40%) et 2021 (-19% à 20%). Le bureau d'études est prudent vis-à-vis du rebond de la demande et de la capacité du groupe à retrouver ses marges d'avant Covid-19. Par ailleurs, le courtier fait part de ses doutes sur la résilence de Gucci en phase de ralentissement, même si l'enseigne florentine est bien plus forte qu'il y une vingtaine d'années.L'étude des trois derniers cycles montre en effet que la marque italienne surperforme le secteur en phase ascendante, mais sous-performe en phase descendante.