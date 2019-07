KERING : Goldman Sachs reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 605 euros sur Kering malgré des résultats semestriels contrastés. Compte tenu de la performance supérieure aux attentes de LVMH, celle de Kering apparaît décevante reconnaît le courtier. Toutefois ajoute-t-il, cette mauvaise nouvelle est compensée par la marge plus élevée que prévu de la Gucci (40,6 % contre un consensus de 39,8 % et 38,7 % pour lui).