KERING : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities a relevé son objectif de cours sur Kering de 495 à 635 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Selon le broker, Gucci est loin d'avoir récolté tous les fruits de sa réinvention sur un marché du luxe dont la croissance est de plus en plus inégalement distribuée au profit des marques les plus globales. L'exemplaire récurrence de la dynamique de croissance de YSL qui s'équilibre autour de +20% en organique illustre le parti que l'on peut tirer d'un repositionnement vertueux, précise le bureau d'études.Le courtier pense que Bottega Veneta devrait, au-delà d'un timing incertain, retrouver une trajectoire de croissance inspirée par les stratégies de ses glorieuses devancières.Nouveau relais de croissance, Balenciaga, à l'aube du milliard d'euros de chiffre d'affaires, devrait devenir plus visible dans les fondations de résultats, ajoute l'analyse.Selon ce dernier, une seule véritable question se pose dans ce contexte : que faire des montagnes de cash (plus de trois milliards de free cash flow) sur lesquelles le groupe est potentiellement assis ?