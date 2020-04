KERING : JPMorgan reste à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 525 euros sur Kering. Le broker juge un peu injuste l'exercice consistant à comparer les performances de Kering et de LVMH à un moment moins flatteur pour Kering et sur une période d'un seul trimestre. Pour autant, ajoute l'analyste, il s'agit d'une demande de nombre de ses clients. Kering a enregistré un repli organique de 16%, soit globalement en ligne avec celui de LVMH (-17%). Kering a battu LVMH, pas de façon spectaculaire, mais quand même, ces derniers trimestres, rappelle le courtier.Ce dernier explique cette surperformance de Kering par le profil plus diversifié de LVMH, avec notamment une activité plus difficile dans la distribution sélective et plus volatile dans les vins et spiritueux. Au premier trimestre, cette fois-ci, la performance des deux groupes est quasiment comparable.Plus significatif poursuit l'intérmédiaire, les ventes de Gucci ont reculé de 23% contre entre 10% et 13% pour Louis Vuitton, ce qui devrait peser sur le titre aujourd'hui. Toutefois, le courtier estime que la moitié de cette sous-performance devrait être comblée au deuxième trimestre.Au premier trimestre observe JPMorgan, Gucci a été pénalisé par un mix géographique défavorable et par la mise à l'arrêt partiel de ses usines et de sa chaîne logistique en mars. Concernant le mix géographique, Gucci est davantage exposé au "cluster" chinois et plus particulièrement à la Chine continentale, zone la plus durement touchée au premier trimestre.Gucci est par ailleurs deux fois plus exposé que Louis Vuitton à l'Italie (11% contre 5%), le marché qui a été le premier fermé en Europe. De plus, l'entrepot de Milan dédié à la vente en ligne et celui, standard, de Ticino, ont été fermés à partir de la deuxième quinzaine de mars. C'est situation a conduit à un ralentissement marqué du commerce en ligne et donc des ventes totales.Gucci a de plus été pénalisé par un mix produit moins favorable (58% de maroquinerie, contre 70% pour Louis Vuitton selon JPMorgan), une image de marque de mode plus marquée mais aussi moins intemporelle. L'acte d'achat est moins évidemment reportable. Soit le consommateur achète dans l'instant, soit il renonce, mais ne décale pas.Dans ce cadre, le bureau d'études s'attend à ce que Gucci continue de sous-performer Louis Vuitton au deuxième trimestre, mais dans une moindre proportion qu'au premier trimestre (-30% pour Gucci, -25% pour Vuitton).