KERING : Jefferies abaisse son objectif de cours

Jefferies a abaissé son objectif de cours sur Kering de 600 à 560 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker salue la renaissance plus vigoureuse que prévu de Bottega Veneta. Cependant ajoute-il, Gucci affronte un environnement plus difficile à Hong Kong et aux Etats-Unis, ce qui le conduit à réduire légèrement ses prévisions pour cette année et la suivante. Ceci étant posé, le bureau d'études continue de penser que le titre reste bon marché, raison pour laquelle il reste à l'Achat.