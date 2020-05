KERING : Jefferies dégrade à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a dégradé sa recommandation sur Kering d'Achat à Conserver et abaissé son objectif de cours de 600 à 505 euros. Si le broker continue de penser que le groupe français sera l'un des gagnants du secteur à moyen terme et que second semestre sera marqué par un retournement de tendance, il reste prudent vis-à-vis de l'ampleur du rebond du secteur (+14% après -22% en 2020 et donc, 12% au-dessous de 2019). Dans ce cadre, il n'est guère optimiste quant à une hausse des cours avant le premier semestre 2021.