KERING : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 535 euros sur Kering. Le broker indique que son voyage en Chine a conforté sa vision d'un atterrissage en douceur du pôle Chine, où les écarts de performances se creusent au profit des plus grands groupes, comme LVMH. Ces derniers profitent à plein de leur taille, de leur savoir-faire et de leur puissance financière pour tirer leur épingle du jeu. Le bureau d'études estime qu'au premier trimestre, le numéro deux mondial du luxe devrait encore superformer et gagner des parts de marché grâce à la zone Asie-Pacifique.Toutefois, la dynamique pourrait évoluer en cours de trimestre en raison des fluctuations du yuan et d'une possible volatilité accrue de la devise au deuxième trimestre.