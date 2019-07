KERING : Morgan Stanley reste à Pondérer en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a confirmé sa recommandation Pondérer en ligne et son objectif de cours de 480 euros sur Kering. Dans la mesure où Gucci est le principal moteur boursier de Kering, le titre devrait mal réagir au repli de 200 points de base de la croissance organique de la marque italienne (qui est ressortie sous les attentes), estime le broker. Pourtant, les ventes et les résultats du groupe sont conformes au consensus. Gucci a perdu sa dynamique à cause des consommateurs américains mais aussi Chinois après des performances remarquables depuis 2015.Toutefois, le courtier juge qu'il est encore trop tôt pour dire si style baroque italien est passé de mode ou bien si le ralentissement des ventes est lié au choix de Kering de privilégier les marges aux efforts pour entretenir la désir suscité par Gucci.Désormais ajoute le bureau d'études, le consensus s'attend à un ralentissement significatif de la croissance organique de Gucci en 2020 et 2021 (à environ 5%).Or, le titre se traite à 17 fois ses bénéfices, soit avec un rabais significatif compte tenu de la qualité des marques du groupe. Dans ce cadre, Morgan Stanley ne pense que la chute du titre se poursuive dans les prochaines semaines.