KERING : NOMME PATRICK PRUNIAUX DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SES MAISONS HORLOGÈRES SUISSES

Kering nomme Patrick Pruniaux, actuel Directeur général d'Ulysse Nardin, à la tête de Girard-Perregaux. À compter de ce jour, il prend ainsi la direction des Maisons de Haute Horlogerie suisses du Groupe, au sein de son Pôle Horlogerie et Joaillerie. Patrick Pruniaux reportera, comme précédemment, à Albert Bensoussan, Directeur général du Pôle Horlogerie et Joaillerie de Kering.

Dans une industrie marquée par l'accélération des cycles, l'internationalisation de la clientèle et la transformation des attentes de celle-ci, en e-commerce ou en interactions digitales, Patrick Pruniaux aura pour mission d'élaborer une stratégie cohérente afin d'accélérer le développement international de ces deux Maisons en préservant leur singularité, leur capacité d'innovation et l'excellence de leur savoir-faire.

Patrick Pruniaux bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des biens de grande consommation et dans le secteur du luxe, en particulier dans l'Horlogerie. Il a exercé neuf ans chez TAG Heuer et de nombreuses années chez Apple où il a participé au lancement de l'Apple Watch, avant de devenir Directeur pays Grande-Bretagne et Irlande d'Apple.

Albert Bensoussan, CEO du Pôle Horlogerie et Joaillerie de Kering, a déclaré : « Je suis heureux de confier à Patrick Pruniaux la mission de renforcer le rayonnement et d'accélérer la croissance des deux Maisons Horlogères suisses emblématiques qui font partie du groupe Kering. Le dynamisme dont il fait preuve depuis un an à la tête d'Ulysse Nardin m'a convaincu qu'il était le mieux placé pour développer ces deux marques en capitalisant, pour chacune, sur son identité, son héritage et son savoir-faire technologique. »

