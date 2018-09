KERING : RENFORCE SON ORGANISATION EN GRANDE CHINE ET NOMME JINQING CAI PRÉSIDENTE DE KERING GRANDE CHINE

Kering renforce ses équipes corporate en Grande Chine afin de s'adapter à l'évolution rapide du marché chinois, dont l'importance n'a fait que croître pour le secteur du luxe depuis l'ouverture du premier magasin Gucci en Chine en 1997. Cette nouvelle organisation managériale vient renforcer la structure actuelle dédiée au développement de long terme des Maisons du Groupe en Grande Chine.

Jinqing Cai est nommée Présidente de Kering Grande Chine et entrera en fonction à compter du 10 septembre 2018. Sa mission consistera à renforcer la visibilité de Kering en Grande Chine et à consolider les liens entre le Groupe et ses partenaires locaux. Elle sera basée dans les bureaux de Kering à Shanghaï et reportera à Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Kering a commencé à investir en Grande Chine il y a de nombreuses années, et y a construit les bases d'une activité fructueuse et pérenne, tout en renforçant constamment ses liens avec ses partenaires locaux. Je suis très heureux de la nomination de Jinqing Cai qui illustre, une fois de plus, notre engagement en Grande Chine sur le long terme. »

Cette nouvelle organisation permet à Kering d'être bien positionné pour accompagner le développement rapide de ses Maisons de luxe dans la région Grande Chine, et pour saisir les meilleures opportunités en région Asie-Pacifique.

À propos de Jinqing Cai

Jinqing Cai débute sa carrière en 1993 à New York en tant qu'associée dans un cabinet de conseil en stratégie. Elle s'installe ensuite à Hong Kong pour travailler au sein de fonds de private equity spécialisés dans les domaines des médias et du divertissement, k1 Ventures et Lark International Entertainment Limited.

En 2002, elle co-fonde le cabinet de relations publiques New Alliance Consulting International, à Pékin, et organise la première Conférence annuelle du Boao Forum pour l'Asie. En 2005, Mme Cai devient partenaire-fondatrice de Brunswick Beijing, jouant un rôle central dans les transactions internationales de premier plan accompagnées par le cabinet de relations publiques.

En 2012, elle rejoint Christie's pour devenir la première Directrice générale de Christie's China. Elle est nommée Présidente de Christie's China en 2014, puis Présidente du Conseil d'administration en 2016.

Mme Cai est diplômée du Wellesley College, dans le Massachusetts, et est titulaire d'un master Affaires publiques de la Woodrow Wilson School of International and Public Affairs de l'Université de Princeton.

Elle est née et a grandi à Pékin, où elle a effectué son premier cycle universitaire de 1986 à 1989, au sein de l'Université de Pékin.

Mme Cai fait également partie du Conseil consultatif international de l'Orchestre philharmonique de New York et est membre du conseil de Teach for China, une organisation à but non lucratif qui lutte contre les inégalités en matière d'éducation en Chine.

Outre ses nouvelles fonctions au sein de Kering Grande Chine, Mme Cai conservera un rôle de conseil chez Christie's en tant que Vice-présidente du Asia Advisory Board.

