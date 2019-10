KERING : Société Générale reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 630 euros sur Kering. Le broker s'attend à ce que le groupe de luxe continue de surperformer ses concurrents. Le bureau d'études table sur une croissance organique 2019 de 12% (contre 8% pour la concurrence) et sur une marge opérationnelle courante de 30% (contre 20% pour la concurrence). Dans le même temps, observe le courtier, la décote de plus de 30% de son bénéfice par action par rapport à ses concurrents tend à s'accentuer.