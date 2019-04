KERING : a finalisé la cession de Volcom

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering a finalisé la cession de la marque américaine de sport et lifestyle Volcom. L'entreprise américaine Authentic Brands Group (ABG) a acquis les droits de propriété intellectuelle de Volcom à compter du 1er avril 2019. L'équipe managériale actuelle de Volcom reprend la licence d'exploitation de la marque et poursuivra le développement des activités de la marque aux Etats-Unis, en France, en Australie et au Japon.Kering avait acquis Volcom en 2011. Cette cession est en ligne avec la décision prise par Kering en 2018 de se concentrer sur le développement de ses Maisons de Luxe, renforçant ainsi son statut de pure player.Sur le plan comptable, Volcom est classé depuis 2018 en tant qu'activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. L'impact de cette cession ne sera pas matériel au niveau du groupe, tant au niveau du résultat des activités abandonnées (moins-value non significative) que des flux de trésorerie (encaissement du prix de cession).