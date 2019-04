KERING : croissance organique de 20% pour Gucci au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering a réalisé au premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 3,7853 milliards d'euros, en hausse de 21,9%. La croissance organique est ressortie à 17,5%. Sur des bases de comparaison élevées, Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3256 milliards, en hausse de 24,6% en données publiées et de 20% en comparable. Les collections permanentes tout comme les nouveautés continuent de rencontrer un vif succès, a indiqué le numéro deux mondial du luxe.Les ventes de Gucci réalisées dans le réseau de magasins en propre sont en progression de 20,3% en comparable, avec d'excellentes performances en Asie Pacifique (+35,3% en comparable) ainsi qu'une croissance solide au Japon (+15,8% en comparable) et en Europe de l'Ouest (+11,9% en comparable). Le succès des collections se reflète également dans le réseau Wholesale qui progresse de 16,1% en comparable.Les ventes d'Yves Saint Laurent atteignent 497,5 millions d'euros, en hausse de +21,9% en données publiées et de +17,5% en comparable. "La puissance des collections de prêt-à-porter, illustrée par les défilés emblématiques de la Maison, et la désirabilité de la maroquinerie tirent les ventes des magasins en propre à +21,7% en comparable", a précisé Kering." Kering a connu un très bon début d'année 2019, affichant une croissance une fois encore supérieure au marché. Sur des bases de comparaison pourtant très élevées, Gucci, Saint Laurent et nos Autres Maisons ont toutes réalisé une excellente performance, alimentée par la créativité de leur offre et par leur capacité à innover. Chez Bottega Veneta, dont la réinvention fondamentale est en cours, les premiers signaux sont très encourageants. L'agilité que nous mettons au coeur de notre organisation nous place en excellente position pour poursuivre une croissance régulière, durable et rentable", a commenté le PDG, François-Henri Pinault.