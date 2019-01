Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de l'enquête fiscale ouverte à Milan en 2017, Kering annonce qu'une équipe d'audit des autorités fiscales italiennes a finalisé un audit fiscal et a remis aujourd'hui un rapport selon lequel Luxury Goods International (LGI), une filiale suisse de Kering, aurait exercé en Italie des activités qui auraient dû donner lieu au paiement d’impôts sur les sociétés en Italie, ce que Kering conteste.Le rapport d'audit en question porte sur les résultats des années 2011 à 2017 et le montant d'impôts réclamable estimé s'élève à environ 1 400 millions d'euros.Le rapport d'audit doit désormais être examiné au sein des autorités fiscales italiennes par le service chargé d'évaluer les conclusions du rapport, qui prendra alors sa décision finale.Kering conteste les conclusions du rapport d'audit tant sur leurs fondements que les montants. Kering se dit " confiant quant à l'issue de la procédure en cours et continuera de collaborer pleinement, en toute transparence, avec l'administration fiscale italienne pour faire valoir tous ses droits ".A ce stade de la procédure, Kering ne dispose pas des éléments suffisants permettant de comptabiliser une provision comptable spécifique correspondant à une estimation fiable du risque de redressement encouru.Le groupe affirme par ailleurs qu'il opère un suivi rigoureux de ses positions fiscales et maintient une approche prudente dans l'appréciation de ses passifs fiscaux, notamment pour ceux se rapportant à sa politique de prix de transfert.