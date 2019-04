KERING :, plus forte baisse du marché CAC 40 à la clôture du jeudi 18 avril 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

KERING (-5,04% à 510,40 euros)Le groupe a été pénalisé par le ralentissement de la croissance de sa marque phare Gucci et la nouvelle contre-performance de Bottega Veneta. Au premier trimestre 2019, le numéro deux mondial du luxe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7853 milliards d'euros, en hausse de 21,9%. La croissance organique est ressortie à 17,5%. Gucci, qui représente plus de 60% des ventes du groupe mais génère plus 80% de ses résultats, a ralenti, signe que la normalisation de la marque est à l'œuvre après deux années exceptionnelles.