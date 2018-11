KERING : reprend la main sur ses activités e-commerce

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering progresse de 0,6% à 382,7 euros, les investisseurs ne réagissent guère à l'évolution de sa stratégie digitale. Le groupe de luxe a décidé d'internaliser ses activités e-commerce actuellement gérées à travers la joint-venture avec Yoox/Net-a-porter (YNAP), la société italienne d'e-commerce détenue par Richemont. Cette annonce ne pèse par sur le titre du géant suisse, qui progresse de 2,6% à 67,04 francs suisses.Après un partenariat fructueux de 7 ans avec YNAP qui a atteint ses objectifs, ces activités e-commerce seront transférées à Kering au premier semestre 2020.Kering continuera à développer des partenariats avec des plateformes e-commerce externes lorsque cela s'avère pertinent.Le digital représente un enjeu majeur pour le secteur du luxe, comme le rappelle aujourd'hui Kering. L'e-commerce est le canal de distribution qui connait la croissance la plus rapide du groupe.Au premier semestre 2018, il a représenté 6% des ventes totales de Kering dans le réseau de distribution en propre." Le digital peut être plusieurs choses à la fois – un canal de distribution ; une plateforme pour offrir des services omni-canaux fluides aux clients ; un moyen de promouvoir l'image et la visibilité des Maisons ; et un outil pour interagir avec les clients de manière personnalisée. Les technologies digitales, la data science et l'innovation doivent permettre d'offrir à nos clients la meilleure expérience possible, sur tous les points de contact ", a déclaré Grégory Boutté, directeur du Digital et de la Relation Client de Kering.Le groupe a ainsi annoncé la constitution d'une équipe dédiée à la data science afin d'utiliser au mieux les données disponibles pour améliorer le service proposé aux clients de ses différentes marques.A l'image du reste du secteur, Kering porte un intérêt tout particulier à la Chine, locomotive du secteur depuis plusieurs années.En effet, le groupe est en train de créer dans le pays une équipe Client & Digital. Elle aura pour mission d'adapter les pratiques digitales au marché chinois, ainsi que d'identifier et de promouvoir les innovations issues du marché chinois intéressantes pour les autres marchés.