Kering : 3e ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU 40, RUE DE SÈVRES ENTRE HISTOIRE, ART ET CRÉATION

Le 40, rue de Sèvres, lieu à l'héritage exceptionnel, siège de Kering et de Balenciaga,

ouvrira ses portes au public les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

à l'occasion de la 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Le public pourra y admirer pour la première fois le coffre reliquaire d'Héloïse et Abélard.

Pour cette 3e participation, Kering présentera au public l'histoire de l'ancien Hôpital Laennec afin de sensibiliser toutes les générations à l'importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine.

Dans la chapelle, les visiteurs découvriront une sélection d'œuvres d'art contemporain de la Collection Pinault, au sein de laquelle sera exposé, pour la première fois de son histoire, le coffre reliquaire d'Héloïse et Abélard. Par ailleurs, la Maison Balenciaga dévoilera les images inédites des archives filmées lors de ses défilés de Haute Couture dans les années 60.

Cette année, au-delà de l'ouverture des 15 et 16 septembre, des visites privées en avant-première seront proposées le jeudi 13 septembre, sur réservation, sur https://patrivia.net/visit/laennec

« Depuis maintenant trois ans, nous proposons aux visiteurs de découvrir, dans la chapelle de ce joyau architectural construit au XVIIe siècle, une exposition de la Collection Pinault, dans un dialogue singulier entre patrimoine et création contemporaine. J'aime l'idée que cet endroit, fondé sous le règne de Louis XIII et sans cesse réinventé sans jamais trahir son authenticité, s'ouvre ainsi chaque année à un public toujours plus nombreux. Tant il est vrai que nous sommes profondément attachés à l'héritage des siècles passés, et chaque fois émerveillés de mesurer à quel point les créateurs d'aujourd'hui continuent sans relâche de façonner l'art et notre patrimoine futur. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering

Le 40 rue de Sèvres, ancien hôpital Laennec

Le 40, rue de Sèvres constitue l'un des joyaux patrimoniaux de Paris. Connu pour avoir abrité l'hôpital Laennec jusqu'en 2000, le site a ensuite été l'objet d'un vaste projet de réhabilitation : soumis aux exigences de la pratique hospitalière, ce chef-d'œuvre architectural avait subi de nombreuses atteintes à son apparence originelle.

Au début du XXIe siècle, l'État ayant cédé l'ensemble du site en vue de financer la construction de l'hôpital européen Georges-Pompidou, de conséquents travaux d'aménagement ont été mis en œuvre afin de retrouver et revaloriser les constructions datant des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le défi était d'une immense complexité : remettre en valeur les lieux sans en trahir l'esprit, et ce, dans le respect des espaces classés ou inscrits, comme la chapelle édifiée sous Louis XIII.

Le site accueille aujourd'hui le siège de Kering et de la Maison Balenciaga, et le Groupe a apporté son concours actif à la renaissance du lieu et à la réorientation de son usage dans le plus grand respect de sa qualité architecturale et de sa dimension historique.

À l'occasion de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est « L'art du partage », Kering a souhaité faire découvrir l'histoire de ce lieu exceptionnel de manière ludique et innovante, afin de sensibiliser toutes les générations à l'importance de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine.

Grâce à une collaboration avec la start-up française Timescope, les visiteurs pourront vivre une véritable immersion dans un pan de l'histoire du lieu, récréée à partir d'archives, plans, cadastres, et documents iconographiques, ce film offre au public un aperçu de l'activité de l'hôpital Laennec il y a 120 ans.

« Reliquaires », une sélection d'œuvres de la Collection Pinault

La Collection Pinault, qui réunit plus de trois mille œuvres d'art du XXe et XXIe siècle, est l'une des plus riches collections d'art contemporain au monde.

Une sélection d'œuvres de cette collection, réunies sous le titre « Reliquaires », sera exposée au sein de la chapelle de Laennec, en écho avec le coffre reliquaire d'Héloïse et Abélard qui y sera révélé.

Les œuvres présentées, fragments croisés entre patrimoine d'époque et création contemporaine, évoquent la splendeur des collections de reliques dans les grandes églises occidentales.

Les oeuvres de Camille Henrot, Damien Hirst, James Lee Byars, Giuseppe Penone, Huang Yong Ping et Günther Uecker, rencontreront ainsi, dans l'attente de l'ouverture du musée de la Bourse de Commerce à la fin de l'année 2019, le regard du public parisien.

Le coffre reliquaire d'Héloïse et Abélard révélé pour la première fois au public

Le coffre reliquaire d'Héloïse et Abélard, reconnu « objet présentant un intérêt patrimonial majeur » par la Commission consultative des trésors nationaux, entre en 2018 dans les collections de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris grâce au mécénat de Kering, qui a répondu à l'appel du Ministère de la Culture pour garder ce « trésor national » sur le territoire. Le coffre a été composé par Alexandre Lenoir, grand médiéviste et historien du XIXe, et fondateur du Musée des Monuments Français, à la place duquel sera plus tard bâtie l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Trésor néo-gothique et symbole romantique, il contient les reliques d'Héloïse et Abélard et des documents liés à la vie de ce couple légendaire.Grâce au mécénat de Kering, le coffre reliquaire retrouvera sa place d'origine au sein de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Conservé dans des collections privées depuis sa création, il sera montré au public pour la toute première fois au 40, rue de Sèvres, au sein de l'exposition « Reliquaires » de la Collection Pinault.

Une exposition de la Maison Balenciaga

La Maison Balenciaga diffusera pour la première fois des extraits de films réalisés entre 1960 et 1968 présentant les collections de Haute Couture, enregistrés dans le cadre épuré de ses salons situés au 10, avenue George V.

À l'époque, les présentations de Haute Couture n'étaient pas filmées par les Maisons et les caméras de télévision y étaient interdites, ce qui confère à ces images un caractère inédit et exceptionnel. Récemment retrouvées par le département des archives de la Maison Balenciaga, ces images filmées par Thomas et Jean Kublin ont fait l'objet d'une restauration et seront diffusées pour la première fois au public à l'occasion de cette édition des Journées du Patrimoine.

Tout en confirmant l'esprit et le style unique ainsi que la légende de Cristóbal Balenciaga, ces films permettront de dévoiler une partie de l'intimité des présentations, à l'époque, dans les salons couture de la Maison.

